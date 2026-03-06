Slušaj vest

Godine 2007. izbor za pesmu Evrovizije održan je u Helsinkiju, a predstavnica Srbije, Marija Šerifović odnela je pobedu zahvaljujući pesmi "Molitva".

Evrovizija u Beogradu

Sledeće 2008. godine Evrovizija je održana u Beogradu, a voditeljski par bili su Željko i Jovana Joksimović.

Ipak, malo ko se seća da su naše teniske legende, Ana Ivanović i Novak Đoković zamalo postali deo "Evrovizije".

Predlog tadašnjeg direktora RTS-a, bio je da Ana Ivanović bude voditeljka "Evrosonga" i to je danima bila udarna tema medija u Srbiji.

Srpski brend

Kako je otac Ivanovićeve tada naveo poziv da vodi "Evroviziju" je za nju predstavljao veliku čast, ali najveća prepreka za Anu koja se tada i dalje bavila tenisom bila činjenica da se u isto vreme održavao "Rolan Garos".

Duška Vučinić, dugogodišnji PR "Evrovizije" tada je rekla da je to odlična ideja i da bi najbolji partner Ane Ivanović u voditeljskom poslu bio Novak Đoković.

- Ideja je odlična jer su Ana i Novak srpski brend broj jedan u svetu. Nole pri tom važi za velikog šoumena, koji se na sceni ne bi libio da zaigra i zapeva - rekla je ona tada istakavši da bi njihovo pojavljivanje bio odličan marketinški potez, a Novak Đoković, koji je tada imao 21 godinu pojavio se u "Beogradskoj areni" kao specijalni gost.

Ana Ivanović izjavila je 2008. godine da da bi joj bila velika čast da vodi čuveno takmičenje.

- Znam da je termin "Evrosonga" jako blizu “"Rolan Garosu", pa će sve ići malo teže, ali videćemo - pisalo je tada u izjavi Ane Ivanović na njenom zvaničnom sajtu.

Jovana i Željko

Konačni izbor bili su Jovana i Željko, a pored poslovnog uspeha, voditelji tadašnje Evrovizije doživeli su ono što im je promenilo život.

Pri prvim probama varnice su sevnule između sada već, bračnog para, a Jovana je tada bila verena. Kada je shvatila da joj je Željko ukrao srce ostavila je partnera i prepustila se ljubavi sa pevačem.

"Životinjski instinkt"

Jednom prilikom je i govorila o početku odnosa sa Željkom.

- Mislim da se između dvoje ljudi nešto desi ili ne. Ta zaljubljenost koja dolazi kao neka prva emocija, taj neki životinjski instinkt koji ne možeš da sprečiš, meni se dogodilo kada sam imala 27 godina. Pre toga sam bila u jednoj ozbiljnoj vezi i nisam imala nijedan razlog da ne krenem za svojim osećanjima. Mislim da je to bilo poprilično iskreno sa moje strane. Zaljubila sam se i želela sam da živim svoju ljubav i tako sam se odlučila, a i Željko je tako odlučio. I tako postadosmo mi prvi evrovizijski bračni par - prisetila se voditeljka u intervjuu za TV Grand.

