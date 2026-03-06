Slušaj vest

Miki Đuričić je godinama deo javnog sveta, a malo ko zna kako izgleda njegova supruga.

Žena sa kojom ima dvoje dece, Angelina, je po zanimanju profesorka i ne pojavljuje se u javnosti, a Miki je u nekoliko navrata govorio o njoj.

Ko je supruga Mikija Đuričića Foto: Kurir/Ana Denda

Kako su se upoznali

- Moja žena i ja imamo porodicu, možda nemamo odnose kao kad smo bili mladi, ali se poštujemo. Kada prevariš nekoga, nisi obrukao muža ili ženu, nego sebe. Bio sam sa mnogo žena, ali nikad nisam bio preljubnik. Oženio sam se u 43. godini, ni to nije baš dobro - Miki Đuričić: TaUpoznajte Angelinu, suprugu Mikija Đuričića, koja je uzjna ljubav i supruga Angelina, pa dodao:

- Sve su to slučajnosti. Naravno da zna ko sam, njen ćale pokojni me je gotivio. Moj prvi komšija radio je sa njenom sestrom i oženio je i dobili su blizance. Kuća do kuće smo inače, odrasli smo zajedno, ona je profesorka u dve škole. Proputovala je pola sveta, jako je sposobna i vredna žena, a što je najvažnije, pametna je. Naravno da jeste žena mog života, čim sam odlučio da se oženim s njom i da ona bude majka mog deteta. Uloga oca me je totalno promenila i shvatio sam da više nisam ja bitan - dodao je Đuričić.

