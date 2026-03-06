Slušaj vest

Nova domaća humoristička serija „Alapače“ sutra stiže na male ekrane i donosi gledaocima priču ispunjenu humorom, prepoznatljivim situacijama i živopisnim likovima. Serija kroz svakodnevne dogodovštine stanara jedne zgrade i gostiju lokalnog kafića donosi toplu, duhovitu i autentičnu sliku komšijskog života.

Radnja serije smeštena je u stambenu zgradu i lokalni kafić „Ispod stola“, gde se svakodnevni životi stanara i njihovih gostiju prepliću u lavirintu nesporazuma, komičnih zapleta i emotivnih trenutaka. Upravo u tom okruženju nastaju situacije koje su istovremeno zabavne i bliske svakodnevici publike.

Likovi u seriji su raznovrsni i autentični. Stojanka, šarmantna majstorica, praktična i snalažljiva žena na koju se svi oslanjaju, često je oslonac komšiluka. Žaklina, večito u potrazi za pažnjom i statusom, unosi dinamiku i povremene sukobe među stanare. Vesna, vlasnica kafića „Ispod stola“, pruža utočište komšijama i njihovim pričama, dok se iza njenog osmeha kriju emotivne dileme. Stela, moderna i britkog jezika, svojom pojavom često unosi dodatnu energiju u komšiluk. Tu je i Đoka, penzioner sa oštrim komentarima i simpatijama prema Stojanki, čiji susreti često donose posebnu dozu humora.

1/6 Vidi galeriju Serija "Alapače" Foto: Hype production, Kurir Televizija

Serija „Alapače“ spaja humor i autentičnost, donoseći toplinu i smeh u domove gledalaca uz priče u kojima se lako prepoznajemo.

Projekat je realizovan u prepoznatljivom produkcijskom stilu Hype produkcije, uz snažan glumački ansambl, dinamične dijaloge i situacije koje balansiraju između komedije i svakodnevice.

Serija „Alapače“ počinje sa emitovanjem od sutra i gledaoci će moći da je prate svakog vikenda od 20 časova na Hype televiziji.

Pogledajte dodatni snimak: