KARLEUŠA ZVEZDA U TURSKOJ! O Jeleni prave priloge i dive joj se: Pevačica ponovo osvojila čitav svet i to zbog OVOG SNIMKA
Pop zvezda Jelena Karleuša ponovo je dospela u fokus stranih medija, ovoga puta u Turskoj, gde je jedna televizijska emisija emitovala prilog posvećen njenoj karijeri, stilu i uticaju na muzičku scenu Balkana.
U prilogu su predstavljeni najznačajniji momenti iz karijere srpske pop dive – od velikih hitova i spektakularnih nastupa, do njenog prepoznatljivog modnog izraza po kojem je poznata širom regiona.
Turski novinari su istakli da je Karleuša godinama jedna od najintrigantnijih ličnosti na balkanskoj estradi, kao i da njene objave na društvenim mrežama redovno privlače ogromnu pažnju.
Zvezda u Turskoj
Zanimljivo je da turska publika već neko vreme zna za Karleušu, ponajviše zbog njenog bivšeg supruga, fudbalera Duško Tošić, koji je godinama igrao u tamošnjoj ligi. Ona je upravo u tom periodu često boravila u Turskoj i pojavljivala se u medijima, zbog čega je tamošnja javnost imala priliku da je upozna.
U televizijskom prilogu podsećeno je i na njen snažan uticaj na društvenim mrežama, gde je prati milionska publika, ali i na činjenicu da je godinama jedna od najkomentarisnijih javnih ličnosti u regionu.
Emitovanje ovog priloga pokazuje da interesovanje za Jelenu Karleušu prevazilazi granice Balkana, te da njen imidž i karijera nastavljaju da privlače pažnju i međunarodnih medija.
