Pevačica Dunja Ilić godinama je vodila život van kamera, ali poznato je da se borila sa bipolarnim poremećajem.

Sada, otvorila je svoje karte i progovorila o ovoj teškoj borbi, te priznala da je pokušala da naudi sebi čak dva puta.

Postala je poznata kao Dunja Ilić, koju je zakopala i ostavila u prošlosti, a sad se ponovo vratila na scenu kao Ajla Begović.

- Ne stidim se Dunje Ilić, samo mislim da je ona produkt u to vreme donekle i mog oca, iz najbolje namere, produkt silnih menadžera, ljudi oko mene koji su me učili šta treba obući, šta treba izjaviti i kako po svaku cenu biti kontroverzna. A ja sam bila premlada da se od svega toga odbranim. Protiv one Dunje koja je bila kući nemam ništa i vrlo je dobro razumem i dan-danas. To što sam radila u to vreme, to će možda povrediti moje fanove koji su to voleli, meni se to danas ne dopada - rekla je Dunja, pa dodala:

- Bilo je mnogo lakše biti Dunja nego Ajla. Ne mogu da kažem da je Ajla moja greška, gledajući između njih dve, više se osećam kao Ajla. Fanovi to doživljavaju kao da se nešto smirilo, promenilo, ali baš i nije. Jako je opasno biti Ajla i u nekim trenucima se zapitam koliko će Ajla kao takva da poživi.

Kako kaže pevačica, Ajla Begović nije nastala iz vere, iako je prihvatila islam.

- Ajla nije nastala iz religije, jesam prihvatila islam, ali ne glumim vernika i nekog ko je bezgrešan. To je kao kad ku*va rodi dete i onda postaje presveta. Imam neke periode kada sam mirnija, čistija, ali ima i perioda kada sam najgore. Bog će suditi. Ime Dunja je takođe rasprostranjeno među muslimanima, tako da promena imena nije došla zbog religije. Kada mi je bivši dečko predlagao imena, trebalo je da nosim arapsko ime. Međutim, meni se Ajla jako dopala. U tom trenutku nisam imala ni 18 godina - kaže Dunja.

"Moj bipolarni poremećaj je kriv za moju autodestrukciju"

Sa bipolarnim poremećajem se bori već godinama i od toga, kako kaže, ne može da pobegne.

- Ni Ajla ni Dunja nisu autodestruktivne, mislim da je moj bipolarni poremećaj kriv za moju autodestrukciju. Zvala se ja Ajla, Dunja ili Mirna, to je zbog bolesti, ne zbog imena. Koliko god imena da promenim, ne mogu pobeći od nekog dela sebe koji je destruktivan. I onda se vraćam na komentare, promenila veru, ime i još uvek je isto. Da, ali to je zbog bolesti koja tako utiče na ljude koji je imaju i od toga nikada ne mogu pobeći - ispričala je pevačica, pa nastavila:

- Ajla je vrlo buntovna, čak i hrabrija od Dunje. Sa Ajlom nema kompromisa i ume mnogo bolje da kaže ne. Publika tek treba da upozna Ajlu. Ona je jako mračna, mnogo mračnija od Dunje, čak je kod Ajle taj mrak autentičniji. To nije mrak koji su pravili drugi kao kod Dunje. Biće i mraka i krvi.

