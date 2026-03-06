Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić se prošle godine zvanično razvela od Jovana Pantića, a nedavno je javno priznala da je zaljubljena. Izvori bliski pevačici tvrde da je u pitanju poznati beogradski advokat S. J, kojeg Marija poznaje već dugi niz godina, prenose domaći mediji.

Prema rečima dobro obaveštenog izvora, njih dvoje su se godinama sretali u klubu u kojem Marija redovno nastupa, gde je on često dolazio sa prijateljima. Iako su se dugo poznavali, emocije su se rodile tek nedavno.

- Marija i on se poznaju već godinama, s obzirom na to da on često izlazi u klub u kojem ona redovno peva. Međutim, tek pre nekoliko meseci među njima su se pojavile varnice. Nakon razvoda od Jovana, Marija je odlučila da sebi pruži novu šansu za ljubav i da nastavi dalje. Danas često provodi vreme kod njega, a mogu da kažem da su zaista prezaljubljeni jedno u drugo - otkrio je izvor.

Kako se dalje navodi, pevačica se trudi da novu vezu za sada drži dalje od očiju javnosti i medija, ali ne krije da je ponovo srećna i ispunjena. Oni koji je poznaju kažu da Marija deluje mirnije i zadovoljnije nego ranije, što dodatno potvrđuje da joj nova ljubav i te kako prija.

Redakcija Kurira je pokušala da stupi u kontakt sa pevačicom, ali do istog nije došlo do objavljivanja ovog teksta.

"To je za mene završena priča"

Marija Mikić zvanično se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece. Pevačica je potpisala papire, a tim povodom se oglasila za medije i istakla da je za nju to završena priča.

- Što se toga tiče, ništa ne bih dalje komentarisala. To je za mene završena priča. Neću da se vraćam u prošlost, to je to - rekla je kratko Marija Mikić.

