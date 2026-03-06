Slušaj vest

Mina Kostić je svog “dobrog duha” Maneta Ćuruviju ispratila pre mesec dana za Njujork, a mediji su stupili u kontakt sa pevačicinim dečkom, kako bi saznali kako izgleda njegov život i povratak rutini, kao i koliko mu nedostaje Mina.

Kasper je na samom početku priznao da povratak nije bio nimalo lak, kao i da mu je teško palo odvajanje od Mine Kostić.

- Povratak, kako ste i naveli sami rutini, nikada nije jednostavan i nimalo lak, ali ako imate jasan cilj i krajnje odredište tog cilja onda je sve daleko lakše - rekao je on, osvrćući se na to koliko mu teško pada odvojenost od Mine:

- Ovo je samo fizička odvojenost, nas dvoje smo našu ljubav i započeli na toj fizičkoj odvojenosti. Nas dvoje smo našu ljubavi započeli na toj fizičkoj odvojenosti što je svima ovaj poznato i potvrdili smo da je od te fizičke je privlačnosti, mnogo bitnija ona duhovna privlačnost i naravno ljubav koja se iz toga rađa u našem slučaju. Da ne budem pogrešno protumačen, naravno da mi je teško, naravno da je i Mini teško, naravno da nam oboma teško pada ta trenutna fizička odvojenost, ali oboje u sebi imamo da kažem tu bitnu, nama dozu samosvesnosti da je ova odvojenost privremena.

1/5 Vidi galeriju O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region Foto: screenshot pink tv

Mina Kostić ispratila Kaspera za Ameriku

Na pitanje koliko i da li video-pozivi mogu da nadomeste ove trenutke sada kada su razdvojeni Kasper kaže:

- Ne mogu da zamene zagrljaj, ne mogu da zamene dodir. Lagao bih kada bih rekao da mogu, ne mogu. Ali ukoliko imate izgrađen jedan odnos kakav imamo nas dvoje koji smo gradili, pa evo unazad 10 meseci, onda sve što kažem ne možete fizički da ostvarite tim nedostajanjem tog dodira i zagrljaja da kažem sve što ide uz to, onda ostvarujete jedan jedan duhovni odnos koji je pun ljubavi i razumevanja i tu se takođe razvija jedna da kažem prijateljska osnova. Jer ljubav je i prijateljstvo. Ko to uspe kao što smo mi, to zaista je onda zna koliko je taj odnos zaista moćan i neraskidiv. Oni koji imaju hajde da kažem ovu vrstu odnosa kao nas dvoje, oni znaju o čemu ovaj govorim. A oni koji još uvek nisu ili ne veruju u to, ja ih ne bih ih dalje oko toga ubeđivao.

Kako su Mina i Kasper najavili da će objaviti knjigu koja govori o njihovoj ljubavi, Mane je otkrio i odakle ideja za istu.

- Pa ideja je zaista u vezi sa knjigom nastala spontano. Shvatio sam da sve ono što smo nas dvoje prošli za ovo vreme dok sam bio u Srbiji, tih mesec dana,vreme je dosta kratko, ali verujte mi za ono što smo mi doživeli i preživeli i ono što se zaista ne zna, neko to ni za godinu dana ne doživi. Ta knjiga zaslužuje da je napišem, naravno uz Mininu pomoć, zato što to jeste naša priča, naša životna priča. Ali onda opet s druge strane mi je došla ovaj pošto sam još uvek radim naravno na knjizi i pišem je. To i nije samo naša životna priča, jer opet to je negde i poruka svima onima koji nas podržavaju da im dočaramo kroz šta smo sve prošli i da pokažemo tim ljudima koji veruju u prave ljubavi da zaista prave ljubavi postoje. Knjiga će biti brutalno iskrena i bez nekog ukrašavanja, ulepšavanja da bi se sada dopala širokom auditorijumu. Ne, neće imati tu konotaciju već će imati jednu iskrenu konotaciju jer mi zaista od prvog dana smo iskreni u svemu, a toliko osuda je naišlo od strane neke manjine koja na koju čak nismo nismo ljuti, zato što znamo da su to neki ljudi koji ne veruju u sve ono što mi govorimo i imaju potpuno pravo na to. Ova knjiga će biti brutalno iskrena, pa ko je kako bude doživeo i shvatio, to ostaje na njemu. Mi ćemo obelodaniti sve ono što nam je na duši i na srcu. Budući da ja ovde imam prijatelje iz sveta šoubiznisa, oni znaju otprilike o čemu se radi u knjizi. Tako da knjiga ima i zaista neke ovaj predispozicije da preraste možda i u nešto još veće, ali ne bih sad oko toga.

Iako su udaljeni kilometrima, Mane pruža podršku svojoj nežnijoj polovini u svakom smislu, kako u privatnom, tako i u poslovnom.

- Podrška je moja obaveza kao muškarca. Svaki muškarac bi trebalo da ima prioritet, broj jedan obavezu da podržava svoju ženu, svoju bolju polovinu u svemu što radi, znači šta god to bilo treba joj biti podrška i vetar u leđa. Mene zaista ni jednu sekundu me ne interesuje šta kako komentarišu da kažem ovaj zli jezici šta govore, uvek se nasmejem i kažem ovaj uvek još niste videli ni 1% od onoga kako ću svoju bolju polovinu, moju Minu tek da podržavam.

Kasper: "Ne plašim se osuda, znam ko sam i šta sam"

Kasper se osvrnuo i na osude i napade putem društvenih mreža.

- Kada ste svoji i kada znate ko ste, za sebe, kada znate ko ste i šta ste, niko ne može da utiče na vas. Znači sa nekim da kažem izmišljotinama, lažima, osudama, ponižavanjima, ismejavanjima, niko. Logično je da će određen broj ljudi uvek da vas napada. Oni u suštini, ne napadaju mene već negde ja mislim da oni samo filtriraju te neke svoje strahove. Svesni su tih svojih strahova zato što da su oni u mojoj poziciji, da su se našli u centru javnosti kako sam se ja bio našao, mislim da ne bi imali hrabrosti da izađu pred kamere i povukli bi se totalno. Nikada se nisam plašio nekih osuda, komentara jer znam ko sam i šta sam. Tako da me to ni malo ni malo ne dotiče. Ono što što moram da da podvučem to je da to je uvek u mom slučaju ili da kažem našem, ali ako se što se tiče lično mene u mom slučaju, to je ogromna manjina. Zašto? Zato što evo putem ove mreže Instagram ja imam na hiljade poruka podrške od ljudi. Na hiljade, verujte mi. Ne mogu to ni da otvorim koliko koliko imam da sve to pregledam i ispratim. To je meni jedna vrsta satisfakcije da sve ono što jesam i kako se prikazujem, a to je da sam jedan običan čovek iz naroda, da mi ljudi veruju, a oni koji meni ne veruju - to je do njih. Ali ja znam da su manjina, zato što znam ovaj da u životu će uvek ovaj postojati u bilo kojim sferama oni koji će hteti da vas da vam stanu na put, ali jedna zajednička stvar za sve to je da manjina nikada nije mogla da utiče na većinu. Nepravedno smo optuživani, bile su izmišljotine oko nas i svašta nešto. Tako da - neka im je na čast.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram

Na pitanje kako bi opisao ljubav sa Minom, Kasper kaže:

- Zauvek. Ljubav bez interesa i kalkulacija. Tačka zauvek. Tačka.

Mane je otkrio i kako njegovo okruženje u Njujorku reaguje na sve što se dešava oko njega kao i na njegova pojavljivanja u medijima.

- Pa budući da je moje okruženje i moj krug prijatelja je sačinjen mahom Amerikanaca, Grka, Talijana i Jevreja i naravno velik deo naših ljudi poznajem i poznaje mene, ali moj najbliži krug ovaj prijatelja su da kažem Amerikanci i Jevreji. Neki su malo upućeni, neki su dosta upućeni, pratili su. Imam podršku, jer to su mi prijatelji, a pravi prijatelji su uz vas uvek i uvek su vam podrška. Ali ono što me je ovaj iznenadilo to su neki predlozi koje sam dobio od par prijatelja koji su da kažem eto u i u medijima i u filmskoj industriji. Tako da baš sam se iznenadio sa nekim predlozima koje sam dobio od njih. Reakcije su sjajne, zato što oni znaju ko sam ja. Znaju me jako dugo i znaju da sam ja neko ko nije fejk, znaju koliko sam autentičan i iskren. Znaju kakav sam bop pred kameram, da sam takav van kamera. Tako da su reakcije onakve kakve sam i očekivao.

Kasper o razgovorima sa Minom preko video-poziva

S obzirom na to da je njihova komunikacija bazirana na video-pozivima, Mane je otkrio kako izgledaju njihovi razgovori.

- Ljude najviše zanima kako funkcionišemo, kako razgovaramo. Pa isto (smeh), samo je razlika što fizički nismo jedno kraj drugog, ali sve je zaista isto. To je ono, objasnio sam, zbog okolnosti kakve trenutno jesu nismo fizički jedno drugome dostupni, ali sve ono duhovno, ona povezanost je zaista enormna i jako je moćna ta duhovna povezanost iz koje se rodila ljubav i prijateljstvo. Voljan sam da napravimo jedan video-poziv u kome ćete da vidite kako to ja i Mina funkcionišemo preko video-poziva i to naravno bez ikakvog nekog sada ustručavanja. Ona i ja smo to i dokazali i da mi nemamo nikakve neke sada maske, ono što ste videli na kamerama to smo zaista i van kamera.

Sa Kasperom smo pričali i o njegovom ponovnom dolasku u Beograd, kao i o Mininom odlasku u Njujork.

- Pa kod nas plan susreta nikad nije postojao zato što to kod nas sve ide spontano i jednostavno zaista, ali budući da sada radim ovde na knjizi i moram da kažem da imam ovde jednu vrstu mira, a to je da nisam dostupan kao što sam bio tamo dok sam bio dostupan svima. Imam mir da radim na knjizi, baš naporno. Naporno u smislu - želim da mi ništa ne promakne ono što smatram da je bitno da kažem. A Mina isto tako radi na novim pesmama. Izbačena je sada pesma “Rane”. Plan susreta je kao što sam rekao jednostavan, a to je - eto dvoje ljudi kao što smo nas dvoje i koliko su doživeli toliko nekih osuda od nekih ljudi koji nas ne poznaju, pa čak i nekih ljudi iz javnog života koji su sudili da daju svoje unapred osude o nama dvoma. Pa neki su čak i mene okarakterisali kako već jesu. Tako, da je naš plan uvek jednostavan, i uvek će biti tako - da kada dođem da ćemo našim primerom uvek ćemo pokazati po ko zna koji put i dokazati da prave ljubavi ne mogu uništiti laži i razna podmetanja i izmišljotine. Što se tiče mog dolaska, doći ću čim budem na sredini završetka knjige možda i pri kraju. Zaista mi je želja da da to završim čim pre. A Minin dolazak u Njujork trenutno nije moguć zato što Anastasija ide u školu i ona se maksimalno posvećuje njenim obavezama u školi. Tako da moj dolazak je ono što će uslediti, a Mini dolazak u Njujork pa verovatno sada kada gledam sa ove distance pošto planiramo kao što znate i svadbu, još nismo ništa precizirali, ali planiramo. Tako da negde bi realno možda njen ja bih voleo da ona dođe ovde da je dovedem ovde pa tamo na zimu za praznike. Njujork je najlepši zaista u vreme u vreme Božića, Nove godine i sve je predivno ukrašeno. Mi nismo o tome ni razgovarali, jer nas dvoje imamo jedan spontan odnos i zaista nemamo nemamo to - e sada, kada ćeš ti da dođeš ili dolazi. Tako da eto, što se tiče njenog dolaska ovde trenutno nije moguć. Ja bih bio najsrećniji da je moguć, ali nije moguć zbog Anastasije koja je broj jedan prioritet i tako da je moj povratak tamo ono nešto što će uslediti uskoro.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: