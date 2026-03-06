Slušaj vest

Pop pevačica Marija Šerifović večeras u Sava Centru održava prvi od tri svoja koncerta.

Naša ekipa je na licu mesta, a među prvima se pojavila Suzana Jovanović kojoj je ovo prvi put javnosti nakon što je postala baka.

Ona je otkrila da joj je telefon prepun Martinih fotografija, te da devojčica iako liči na mamu, ima prstiće na tatu.

Takođe, ona otkriva da će je učiti da sluša njene pesme od malih nogu pa napominje da su joj Ceca i Ana Bekuta čestitale rođenje unuke.

Zanimljivo je to što ni Suzana nije želela da odgovara na pitanja vezana za Lepu Brenu.

1/8 Vidi galeriju Suzana Jovanović na koncertu Marije Šerifović Foto: Damir Dervišagić

Porođaj protekao odlično

Suzana je sa osmehom na licu govorila kako je porođaj njene snaje protekao odlično.

"Školski je protekao porođaj, za 45 minuta se porodila", kaže udovica Saše Popovića, te govori o slavlju.

"Pozvala sam najuži krug prijatelja i komšija koji su tu za mene 24h i noću i danju".

O čemu je još govorila poslušajte u nastavku teksta:

Suzana Jovanović prvi put nakon što je postala baka Izvor: Kurir/S.Z.

Pogledajte dodatni snimak: