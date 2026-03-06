Slušaj vest

U opštoj ekspanziji razvoda, uteha svakoj ženi koja je prošla kroz ovo teško iskustvo upravo je najnovija pesma mlade Mirele Ljumić. Crnogorska pevačica objavila je novu pesmu “Razvedene” koja je dirnula u dušu svih jakih žena, posebno onih koje su doživele emotivni krah.

Jedna od najemotivnijih balada ove godine definitivno je pesma “Razvedene” u kojoj se jedna jaka žena obraća muškarcu koji ju je lagao. Autori teksta koji slama dušu su Violeta Mihajlovska i Boris Subotić, za muziku je bio zadužen Boris Subotić, a za aranžman Nemanja Mihajlović.

Foto: Miodrag Mika Marković

Mirela je tokom snimanja i zaplakala, a iako su suze bile za potrebe snimanja, ipak su bile stvarne s obzirom na to da su mladu pevačicu ponele emocije. A da je prolila mnogo suza jasno se vidi i u spotu koji je prepun strastvenih i emotivnih scena.

Foto: Miodrag Mika Marković