Marija Šerifović je započela prvi od svoja tri koncert u Sava Centru na kojem su se okupili fanovi, ali i poznate ličnosti.

Pored Suzane Jovanović, Suzane Perić, Zukurlićeve udovice, Ilde i Gordane Šaulić sa unukom, iz prvih redova Mariju je bodrila i majka Verica.

Koncert Marije Šerifović Foto: Damir Dervišagić

Zvezda večeri, Marija Šerifović, pojavila se u pravom prolećnom neočekivanom stajlingu – roze košulji i šortsu, ali svakako u svom fazonu, te zapevala dobro poznat hit koji je odmah podigao atmosferu u publici.

Publika je uživala u miksu njenih najvećih hitova, od balada do dinamičnih pop numera, dok su svetlosni efekti i pažljivo osmišljen nastupi doprinosili nezaboravnom vizuelnom iskustvu.

Koncert Marije Šerifović Foto: Damir Dervišagić, Stefan Stojanović/Mondo

Suzana na koncertu

Suzana je razgovarala sa našom ekipom pre koncerta. Otkrila da joj je telefon prepun Martinih fotografija, te da devojčica iako liči na mamu, ima prstiće na tatu.

Takođe, ona otkriva da će je učiti da sluša njene pesme od malih nogu pa napominje da su joj Ceca i Ana Bekuta čestitale rođenje unuke.

Suzana Jovanović prvi put nakon što je postala baka Izvor: Kurir/S.Z.

Zanimljivo je to što ni Suzana nije želela da odgovara na pitanja vezana za Lepu Brenu.

zvezde_granda_28062025_0043.JPEG

