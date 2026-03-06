Slušaj vest

Nekadašnji učesnik Elite 7, Nemanja Gačić, kaže da je u životu radio dosta poslova, a sada odlično pliva u radu sa velikim zvezdama i poslu iza kamera.

Naime, on je otkrio šta je sve u opisu njegovog posla, a potom se dotakao i učesnika Elite 9, te je otkrio da je Teodora Delić iz koristi sa Bebicom, dok je Borislav Terzić Terza, rijaliti igrač koji je spreman na sve, samo da se o njemu priča.

- Imam inače više zanimanja, a sada u poslednje vreme radim kao reditelj. Radim sa dosta poznatih pevačica, Ema Radujko, Teodora Džehverović i tako dalje.

Imam ekipu sa kojom snimam i zaista se nalazim u tome. Preko jednog prijatelja sam ušao u celu tu priču, a koji je radio sa inostranim velikim zvezdama kao što je recimo Kardi Bi.

Kad pričamo o Džehvi, ona je stvarno jako uporna i vredna, Ema Radujko takođe i svaka je na svoj način nekako napravila svoju priču. Mislim, ima sličnosti kod njih dve kada su karijere u pitanju, ali mislim da rade pravu stvar tom smislu.

Iako je prošlo dosta vremena otkako se takmičio u rijalitiju, Nemanja kaže da i danas stigne da pogleda šta se događa u istom, te prati i Elitu 9.

- Inače mi ova sezona nije toliko interesantna. Aneli se vrti već neko vreme, Teodora i Bebica vrte neku priču, ali ne znam šta bih rekao.

Maja Marinković je u haosu sa više ljudi istovremeno, tako da ista priča već neko vreme vozi.

O odnosu sa Teodorom Delić

Nemanja se prisetio druženja sa Teodorom Delić, te tvrdi da sve radi planski.

- Uvek sam pričao da ne mora Teodora da bude bez dečka, ali da se ponaša kako treba. Kad ju je ščepao Bebica, ona je videla da je u priči sa Miljanom on bio u tom trenutku, pa je onda iskoristila to sve za kadar.

Da bi sebe ispromovisala, ona iskreno ako pričamo, nema tip muškarca. Ona je i sa mnom htela u priču, ali ja nisam dopustio da se ode predaleko. Nisam hteo da igram te igrice i to je to.

Video sam da su ljudi u stanju svašta da urade zbog kadra, to mi nikada nije bila namera - priča Nemanja.

Što se Terze tiče, Nemanja ni njega nije štedeo, te je otkrio da je spreman na sve, samo da se oko njega zavrti rijaliti priča.

- Terza je veliki manipulator, a sve ovo oko Milice i deteta, to je čista gluma. Njena ništa ne zanima, on bi sve uradio i dao da ostane u rijalitiju.

On misli da ga produkcija gotivi, a da nije bilo Milice on bi bio nebitan lik. On bi nekoj klinki napravio dete samo da ostane unutra.

Milica se pomirila sa tim da od njega nema ništa i to je sve. Bilo bi dobro da on ne ulazi u sledeću sezonu, bolje bi bilo da ostane napolju i da bude uz dete, pošto sad ćerkicu ne viđa - rekao je Nemanja.

