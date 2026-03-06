Slušaj vest

U još jednom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Maša Maihilović i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšeg rijaliti učesnika Nikolu Grujića Gruju.

- Šta je sa Mimas? Pukla je veza

- Da, ima dva i po meseca. Ne kažem da sam stavio tačku, uvek je zarez. Mirili smo se dva puta, prekinuli i sad neko vreme nismo zajedno. Čudno mi je... Četiri i po godine se nismo odvajali, unutra, napolju i naravno da je čudno i da nestaje -

- Da li su problemi rešivi? - pitalal je Maša.

- Očekujem da se desi pomak. Ja sam došao jer ne mogu da dobijem potvrdu nečega što me interesuje. Imala je 49 kilogrma, sad preko 60 i sve je čudno. Ne kažem da sumnjam da je trudna, ali ne želi da potvrdimo. Nismo radili namenski na tome, ali postoji šansa. Ja kad god je pitam ona meni kaže da tripujem i da je sve regularno. Svi komentarišu na TikTok-u da se ugojila i onda mi to možda puni glavu. Mi da smo zajedno ja bih to najviše na svetu voleo. Ona je upoznala moju decu prošle godine za moj rođendan i odlično se slagala sa njima. Ja možda tripujem i preuveličavam, ali bilo je mnogo takvih stvari i nikad nisam tripovao - nastavio je Gruja.

1/6 Vidi galeriju Nikola Grujić Gruja i Milena Šarac Foto: Rajko Ristic

Gruja šokirao

Da li ima razlog da sačuva to od tebe? - pitao je voditeljka.

- Dugo sam razmišljao o tome... Ja bih baš voleo, kad sam već morao da izađem da pričam o tome, da će da se dozove pameti i da odemo do kafića i da će da mi dokaže. Ona u trenutku želi to što imamo da imamo ceo život, a čas ne - rekao je Gruja.

- Šta kaže porodica? - pitala je Maša.

- Znaju da sumnjam, ali odmah zatvaram temu. Nikad ne dozvoljavam da utiču, ja idem glavom kroz zid.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Pogledajte dodatni snimak: