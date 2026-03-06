Slušaj vest

U Sportskom centru u Nikšiću večeras je prekinut koncert jer je stigla dojava o bombi, prenosi portal Radija i televizije Nikšić.

Prema navodima tog medija, nikšićki policajci trenutno evakuišu objekat i čeka se jedinica iz Podgorice koja će obaviti detaljan pregled Sportskog centra i ukoliko sve bude u redu koncert će biti nastavljen.

Večeras, sa početkom u 20 časova, trebalo je da počne koncert pod nazivom "Dance 90".

Planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.

Haos u Podgorici

Do opšte panike danas je došlo u Podgorici tokom popodnevnih sati kada je dojavljeno da je u dva tržna centra postavljena bomba. Večeras je završen protivdiverzioni pregled tržnih centara i utvrđeno je da se radilo o lažnoj dojavi, saopšteno je iz Uprave policije.

Na teren su odmah izašle nadležne ekipe MUP-a, a na licu mesta su i vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.

- Samo su nam odjednom rekli da izađemo napolje, u prvi mah nismo znali o čemu se radi i jako smo se uplašili. Izleteli smo iz radnji. Posle smo čuli da je stigla dojava o postavljenoj bombi, za koju se iskreno nadam da će kao i do sada biti lažna - kaže za RINU jedna od zaposlenih.

Iz policije je saopšteno da su službenici odmah reagovali po prijemu informacije i započeli provere na terenu.

- Službenici Uprave policije su odmah postupili po navedenoj dojavi i preduzimaju hitne protivdiverzione mere i radnje u odnosu na pomenuto - saopšteno je iz policije.

O slučaju je obavešteni i nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje prati dalji tok aktivnosti.

- Paralelno sa proverama na lokacijama, radi se i na identifikaciji osobe koja je poslala sporne mejlove. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, istovremeno preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju identiteta lica koje je uputilo sporne mejlove - saopšteno je iz Uprave policije.

