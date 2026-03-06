Slušaj vest

Koncert „Dance 90“, koji je večeras trebalo da počne u 20 časova u Sportskom centru u Nikšić, privremeno je prekinut nakon što je stigla dojava o postavljenoj bombi. Kako prenosi Radio i televizija Nikšić, policija je odmah reagovala.

Na događaju je trebalo da nastupe brojne zvezde devedesetih, a među njima i pevačica Anabela Atijas, koja se kratko oglasila za medije i poručila da nema mesta panici.

"Kad je nešto dobro onda se to sabotira. Mi smo okej, nema drame, čekamo specijalce da sve provere i da nastavimo sa koncertom" - rekla je kratko Anabela, koja je sve vreme bila smirena.

Podsetimo, planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

"Samo su nam odjednom rekli da izađemo napolje"

Do opšte panike danas je došlo u Podgorici tokom popodnevnih sati kada je dojavljeno da je u dva tržna centra postavljena bomba. Večeras je završen protivdiverzioni pregled tržnih centara i utvrđeno je da se radilo o lažnoj dojavi, saopšteno je iz Uprave policije.

Na teren su odmah izašle nadležne ekipe MUP-a, a na licu mesta su i vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.

- Samo su nam odjednom rekli da izađemo napolje, u prvi mah nismo znali o čemu se radi i jako smo se uplašili. Izleteli smo iz radnji. Posle smo čuli da je stigla dojava o postavljenoj bombi, za koju se iskreno nadam da će kao i do sada biti lažna - kaže za RINU jedna od zaposlenih.

Iz policije je saopšteno da su službenici odmah reagovali po prijemu informacije i započeli provere na terenu.

- Službenici Uprave policije su odmah postupili po navedenoj dojavi i preduzimaju hitne protivdiverzione mere i radnje u odnosu na pomenuto - saopšteno je iz policije.

O slučaju je obavešteni i nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje prati dalji tok aktivnosti.

- Paralelno sa proverama na lokacijama, radi se i na identifikaciji osobe koja je poslala sporne mejlove. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, istovremeno preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju identiteta lica koje je uputilo sporne mejlove - saopšteno je iz Uprave policije.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: