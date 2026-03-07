Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović nije se oglašavala više od mesec dana nakon porođaja, a u međuvremenu je izbio i skandal u vezi sa identitetom oca njenog deteta.

U javnosti nikada nije govorila o muškarcu sa kojim je dobila sina Bogdana, za kog se navodi da je oženjen. Ipak, sada je objavila prvi snimak na TikToku, na kojem se vidi potpuno sređena i raspoložena.

Pažnju su posebno privukli stihovi pesme koju je pevala u videu, a uz koji je u opisu stavila samo svoje ime i prezime, zbog čega mnogi komentarišu da se Milica tim potezom indirektno obratila ocu svog deteta.

"Ko me je terao da te zavolim. Nije to bilo u planu, da svaku zagrlim manu. Da mi se duša o tebe razbije, sad je u dlanove skupljam, u svaku nevolju srljam" - pevala je Milica.

Ispod ove objave, usledili su komentari:

„Čuvaj i voli svoje najveće bogatstvo koje si donela na svet“, „Samo hrabro, glavu gore i nastavi dalje“, „Milice, kome su upućeni ti stihovi?“, „Da li je ovo poruka bivšem? To nije pravi muškarac“ – pisali su korisnici u komentarima.

Progovorio kum o Milici i njenom partneru

Podsetimo, pevač Stevan Anđelković, progovorio je o kumi Milici Todorović i njenom oženjenom partneru.

- Kuma nije dugme. Milica je fenomenalno, presrćena je. Video sam kumče, išli smo na babine, presladak je. To je za mene bio jedan baš emotivan momenat kad sam došao da ih vidim. Presrećan sam zbog nje.

- Ona je srećna, uživa u majčinstvu. Jeste da su bile neke stvari koje su je malo pomele, ali dobro... Vratila se u kolosek i vreme je pokazatelj svega. Kad sve ovo prođe, kad se ona vrati na posao, verovatno ćete čuti od nje sve.

- Spava stalno, samo se budi da jede. Sad je najlakše i najslađe u ovom periodu, samo jede i spava, ali je bio budan kad sam došao da ga vidim. Liči na Milicu, ima njene oči.

- Milica ne razmišlja o poslu trenutno. Uživa maksimalno, presrećan sam zbog nje i zahvaljujem se svima koji su joj pružili podršku javno. Naše prijateljstvo traje 20 godina - rekao je Stevan Anđelković i otkrio kakav je Miličin partner.

- Kad se vrati, pitajte nju o svemu, ali naravno da se super slažu. On je dobar lik skroz. Pomaže joj oko bebe, koliko znam - istakao je Stevan Anđelković.

