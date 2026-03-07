Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Branislav Radonić Brendon gostovao je u jednoj emisiji , gde je prvi put otvoreno govorio o svom detinjstvu i periodu odrastanja.

Branislav Radonić Brendon
Foto: Printscreen/Zadruga

Tokom razgovora, voditeljka je pokrenula temu vršnjačkog nasilja u školi, a Brendon je iskreno progovorio o teškim trenucima kroz koje je prolazio.

- To je uvek bilo i biće, samo se danas više priča o tome. Ko je mene pitao da li me neko smara u školi? Borio sam se kako sam znao i umeo. Odrastao sam boreći se za život u skladu sa biologijom kako je nalagala. Pubertet je nešto najlepše što se meni desilo u životu. Tada sam prvi put nastao ja ovakav kakav jesam danas, a nisam bio do svoje 33. godine. Onaj Brendon kome su se svi divili, zapravo ona verzija koju sam ja odbacio. Pubertet je nešto vau. Sećam se, tada su mi prvi put porasle grudi i kosa - rekao je Brendon u "Sikteru".

Branislav Radonjić Brendon proživljava teške trenutke Foto: Printscreen/Instagram, ATA images, Printscreen

Mnogi komentarišu njegov novi izgled

Podsetimo, kada se Brendon pojavio u "Velikom Bratu" nije imao nikakvih estetskih korekcija na sebi, međutim, oni koji su ga prvi put videli u "Zadruzi" verovatno ga ne bi prepoznali pre estetskih zahvata koje je imao.

Brendon je otvoreno govorio o svom nezadovoljstvu rezultatima operacija, ističući da su ga mnogi doktori, prema njegovim rečima, "upropastili".

- Svi doktori što su takli moje lice su me upropastili. Smatram da ima mnogo ljudi i klinika koji žele novac, a ne znaju svoj posao. Samo da mi malo ojača Instagram i krenuću sa svojom javnom osvetom, doktorima što nemaju pojma da rade estetiku - rekao je Brendon jednom prilikom.

Ne propustiteStars"NA ŽURKAMA SMO MORALI DA IGRAMO DA NE BI IŠLI U HLADNU SOBU" Brendon otkrio mračne tajne rijalitija: U podrumu, usred zime sediš u praznom...
brendon.jpg
StarsBIO JE OPASAN FRAJER, PA SE IZDEFORMISAO OPERACIJAMA! Evo čime se sada bavi Brendon: Prekršio je važno pravilo kod Mitrovića...
screenshot-38.jpg
Stars"MORA DA PLATI..." Rijaliti učesnik tužio Gastoza da mu je krvnički slomio nogu: Sud utvrdio da je kriv, sad mu duguje odštetu!
Nenad Marinković
StarsPO BROJU OPERACIJA PREŠIŠAO SVAKU STARLETU, PA OTIŠAO U ILEGALU! Za njim su ludele sve devojke, a sad nakon toliko vremena otkrio ISTINU
screenshot-5.jpg

BRENDON UŽIVAO SA LUNOM I MARKOM, A DOČEKAO GA ŠOK: Hejteri ga urnisali komentarima, a ovako im je ZAPUŠIO USTA (VIDEO) Izvor: Instagram