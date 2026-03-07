- To je uvek bilo i biće, samo se danas više priča o tome. Ko je mene pitao da li me neko smara u školi? Borio sam se kako sam znao i umeo. Odrastao sam boreći se za život u skladu sa biologijom kako je nalagala. Pubertet je nešto najlepše što se meni desilo u životu. Tada sam prvi put nastao ja ovakav kakav jesam danas, a nisam bio do svoje 33. godine. Onaj Brendon kome su se svi divili, zapravo ona verzija koju sam ja odbacio. Pubertet je nešto vau. Sećam se, tada su mi prvi put porasle grudi i kosa - rekao je Brendon u "Sikteru".