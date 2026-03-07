"ODRASTAO SAM BOREĆI SE ZA ŽIVOT" Rijaliti učesnik progovorio o vršnjačkom nasilju u školi i teškom odrastanju - Tada su mi prvi put porasle grudi i kosa
Bivši rijaliti učesnik Branislav Radonić Brendon gostovao je u jednoj emisiji , gde je prvi put otvoreno govorio o svom detinjstvu i periodu odrastanja.
Tokom razgovora, voditeljka je pokrenula temu vršnjačkog nasilja u školi, a Brendon je iskreno progovorio o teškim trenucima kroz koje je prolazio.
- To je uvek bilo i biće, samo se danas više priča o tome. Ko je mene pitao da li me neko smara u školi? Borio sam se kako sam znao i umeo. Odrastao sam boreći se za život u skladu sa biologijom kako je nalagala. Pubertet je nešto najlepše što se meni desilo u životu. Tada sam prvi put nastao ja ovakav kakav jesam danas, a nisam bio do svoje 33. godine. Onaj Brendon kome su se svi divili, zapravo ona verzija koju sam ja odbacio. Pubertet je nešto vau. Sećam se, tada su mi prvi put porasle grudi i kosa - rekao je Brendon u "Sikteru".
Mnogi komentarišu njegov novi izgled
Podsetimo, kada se Brendon pojavio u "Velikom Bratu" nije imao nikakvih estetskih korekcija na sebi, međutim, oni koji su ga prvi put videli u "Zadruzi" verovatno ga ne bi prepoznali pre estetskih zahvata koje je imao.
Brendon je otvoreno govorio o svom nezadovoljstvu rezultatima operacija, ističući da su ga mnogi doktori, prema njegovim rečima, "upropastili".
- Svi doktori što su takli moje lice su me upropastili. Smatram da ima mnogo ljudi i klinika koji žele novac, a ne znaju svoj posao. Samo da mi malo ojača Instagram i krenuću sa svojom javnom osvetom, doktorima što nemaju pojma da rade estetiku - rekao je Brendon jednom prilikom.