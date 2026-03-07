Slušaj vest

Poznata srpska influenserka Anja Blagojević, poznatija kao Anja Bla, provela je prilično napeto jutro u Dubaiju, gradu u kojem već neko vreme živi. Zbog eskalacije sukoba i rata na Bliskom istoku, u gradu je zavladala panika, a mnogi stanovnici zbog ugrožene bezbednosti izbegavaju da izlaze iz svojih domova.

Da situacija nije nimalo bezazlena, pokazuje i hitna poruka koja je rano jutros probudila influenserku. Anji Bla je putem SMS-a stiglo upozorenje od nadležnih službi sa preciznim i strogim instrukcijama kako da se ponaša u slučaju potencijalne opasnosti.

- Zbog trenutne situacije i moguće pretnje od raketnog napada, odmah potražite zaklon u najbližoj sigurnoj zgradi i udaljite se od prozora, vrata i otvorenih prostora. Sačekajte dalja uputstva. (MOl)" - stajalo je u zvaničnom upozorenju koje je Anja uslikala i podelila na društvenim mrežama.

Iako bi ovakva poruka kod mnogih izazvala strah, influenserka se svojim pratiocima obratila direktno iz kreveta. Ona je uz ovo ozbiljno upozorenje objavila fotografiju na kojoj je i dalje u pidžami, te je uz dozu ironije kratko napisala: "Dobro jutro".

