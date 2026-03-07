"ODMAH POTRAŽITE ZAKLON" Dok sukobi na Bliskom istoku parališu grad, influenserki stigla PORUKA UPOZORENJA! (FOTO)
Poznata srpska influenserka Anja Blagojević, poznatija kao Anja Bla, provela je prilično napeto jutro u Dubaiju, gradu u kojem već neko vreme živi. Zbog eskalacije sukoba i rata na Bliskom istoku, u gradu je zavladala panika, a mnogi stanovnici zbog ugrožene bezbednosti izbegavaju da izlaze iz svojih domova.
Da situacija nije nimalo bezazlena, pokazuje i hitna poruka koja je rano jutros probudila influenserku. Anji Bla je putem SMS-a stiglo upozorenje od nadležnih službi sa preciznim i strogim instrukcijama kako da se ponaša u slučaju potencijalne opasnosti.
- Zbog trenutne situacije i moguće pretnje od raketnog napada, odmah potražite zaklon u najbližoj sigurnoj zgradi i udaljite se od prozora, vrata i otvorenih prostora. Sačekajte dalja uputstva. (MOl)" - stajalo je u zvaničnom upozorenju koje je Anja uslikala i podelila na društvenim mrežama.
Iako bi ovakva poruka kod mnogih izazvala strah, influenserka se svojim pratiocima obratila direktno iz kreveta. Ona je uz ovo ozbiljno upozorenje objavila fotografiju na kojoj je i dalje u pidžami, te je uz dozu ironije kratko napisala: "Dobro jutro".
Bivša zadrugarka snimila bombu kako pada
Podsetimo, iz Dubaija se oglasila i Anja Todorović. Tokom lajv uključenja je pala bomba, a ona nije krila strah zbog situacije u Emiratima.
- Jao ljudi, opet je puklo gore. Tu non stop pucaju, tu gde je ova raketa sad pukla. Ja sam u hotelu na 14. spratu. Nema letova do daljnjeg, saopšteno je da do 7. mata nema letova, ali ne znam. I bolje što su zaustavljeni avioni. Meni je hotel plaćen do 13. marta, videćemo za dalje. Nadam se da će sve da bude okej - rekla je ona.