RIJALITI, PREVARA I PORODIČNI HAOS! Ljubila je pobednika "Elite", uplitala se u tuđi brak, posle razvoda svekar i svekrva joj velika podrška
Pevačica Goga Gačić, koja je izazvala veliku pažnju kada se 2013. godine pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", vratila se na scenu nakon što je potvrdila glasine o razvodu. Interesovanje za njene nastupe raste iz dana u dan.
Ipak, o njenoj ljubavnoj vezi sa kolegom Marko Gačić i dalje se ne prestaje pričati. Iako je odlučila da krene ispočetka i predstavila novu pesmu "Loša epizoda", malo ko zna kakva je Goga zapravo kada kamere nisu prisutne.
Srećno detinjstvo u Prokuplju
Talent za pevanje nasledila je od svog oca koji je nastavnik muzike, a na svom putu ka uspehu imala je i neizmernu podršku majke, bivše novinarke.
- Čim se pomene Prokuplje, meni je osmeh na licu. Jedinica sam, imala sam zaista srećno detinjstvo. Moji roditelji su uvek insistirali na obrazovanju, bila sam odličan đak i u osnovnoj i u srednjoj muzičkoj školi, potom sam završila Fakultet umetnosti u Nišu. Karijera mi je krenula uzlaznom putanjom nakon pojavljivanja u "Zvezdama Granda", do tada nisam imala značajnijih nastupa. Svirala sam klavir i osvajala sam na takmičenjima prva mesta - pristeila se Goga detinjstva gostujući u jednoj emisiji.
"Zvezde Granda" i "Đavolice"
Prvi put se pojavila u "Zvezdama Granda" 2013. godine, međutim, u toj sezoni je ispala, ali nije odustala od svog sna, već se sledeće godine odmah vratila u takmičenje. Tada se izdvojila po glasi i stasu i mnogi su joj predviđali velike uspehe.
Na predlog Saše Popovića, sa koleginicama Tamarom Milutinović i Teodorom Džehverović osnovala je 2015. godine bend "Đavolice" koji je tada bio pravo osveženje na muzičkoj sceni. Ali, ubrzo se zaljubila, ostala u drugom stanju i stavila karijeru na drugo mesto.
Ljubavna priča sa Markom Gačićm
Upoznali su se u "Zvezdama Granda" i njihov odnos počeo je vrlo spontano da se odvija.
- Sreli smo se tokom takmičenja, družili smo se Tamara Milutinovć, on i ja, išli smo na kafu i tako je sve počelo. Raspitivao se preko Tamare o meni, nakon par meseci, u septembru 2015. godine, ušli smo u vezi. Pet, šest meseci nakon toga ostala sam u drugom stanju.
Mislila je da će to biti ljubav za ceo život.
- Bila sam zaista presrećna. Svadba mi je ostala u najlepšem sećanju, pevala je Lepa Brena, moja omiljena pevačica iz detinjstva. Bila sam zaista posvećena majka i supruga. Kod mene je svakog dana bilo i slano i slatko na trpezi. Svi su se iznenadili kada je objavljeno da se razvodimo. Bili smo skladan par, funkcionisali smo kao jedno. On je inicirao razvod, sve je jako sveže i teško mi pada. U tom momentu, kada puca jedna porodica, osećala sam se katastrofalno, ceo svet mi se srušio. Prosto, prestali smo da funkcionišemo zajedno.
Velika podrška su joj roditelji, ali i svekar i svekrva
Njen primer demantuje sve one priče o neslaganjima između svekrve i snaje.
- Imam veliku podršku kako od mojih roditelja, tako i od svekra i svekrva. Od prvog dana ih samtram svojim drugim roditeljima, tako sam ih i zvala. Uvek su tu da pomognu sve što treba. Ostala sam u našoj kući sa decom, Marko je izašao.
I Gogin svekar, inače poznati harmonikaš Mikica Gačić, o snajci ima samo reči hvale.
- Ona je još uvek sadašnja snajka i ona je s nama u kući. I ona je jedina snajka moja. Ona je rodila meni dva unuka i ona je za nas ikona - jasno je podvukao, što je oduševilo Srbe, sudeću po komentarima na društvenim mrežama.
Markova strana priče
Nakon višenedeljnih spekulacija u medijima i na društvenim mrežama, pevač je odlučio da se obrati javnosti.
- Prva vest koja je izašla, a što me je najviše pogodilo jeste da se razvodimo. Hteo sam da sakrijem, ali eto, dešava se svakako da se ljudi rastaju. Pisalo se da sam ostavio ženu i decu zbog devojke, a to nisam želeo da dopustim da se tako priča. Ne bih da iko napravi sliku takvu da sam ostavio svoju decu. Moja deca će to negde i videti ili pročitati u školi. Jedino što je istina jeste da taj brak nije funkcionisao neko vreme i da smo se prosto udaljili - otkrio je Marko.
Što se tiče prevare, objasnio je kada je došlo do toga i na koji način.
- Kada je reč o prevari, da je to prevara samo zato što smo i dalje živeli zajedno. Kad smo došli do toga da je ja prevarim, mi već tada nismo bili zajedno. Greška je samo možda što se taj odnos nije završio na vreme, odnosno kad je trebalo. Možda zbog dece, to je greška možda. Sada shvatam da i deca ne treba da gledaju roditelje koji nisu u najboljim odnosima. Nismo se mi svađali, samo smo se udaljili. I ta deca treba sutra da izaberu partnera i znaju šta je porodica - pričao je pevač.
Kurir.rs/Stil