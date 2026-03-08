Slušaj vest

Pevačica Goga Gačić, koja je izazvala veliku pažnju kada se 2013. godine pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", vratila se na scenu nakon što je potvrdila glasine o razvodu. Interesovanje za njene nastupe raste iz dana u dan.

Ipak, o njenoj ljubavnoj vezi sa kolegom Marko Gačić i dalje se ne prestaje pričati. Iako je odlučila da krene ispočetka i predstavila novu pesmu "Loša epizoda", malo ko zna kakva je Goga zapravo kada kamere nisu prisutne.

Srećno detinjstvo u Prokuplju

Talent za pevanje nasledila je od svog oca koji je nastavnik muzike, a na svom putu ka uspehu imala je i neizmernu podršku majke, bivše novinarke.

- Čim se pomene Prokuplje, meni je osmeh na licu. Jedinica sam, imala sam zaista srećno detinjstvo. Moji roditelji su uvek insistirali na obrazovanju, bila sam odličan đak i u osnovnoj i u srednjoj muzičkoj školi, potom sam završila Fakultet umetnosti u Nišu. Karijera mi je krenula uzlaznom putanjom nakon pojavljivanja u "Zvezdama Granda", do tada nisam imala značajnijih nastupa. Svirala sam klavir i osvajala sam na takmičenjima prva mesta - pristeila se Goga detinjstva gostujući u jednoj emisiji.

"Zvezde Granda" i "Đavolice"

Prvi put se pojavila u "Zvezdama Granda" 2013. godine, međutim, u toj sezoni je ispala, ali nije odustala od svog sna, već se sledeće godine odmah vratila u takmičenje. Tada se izdvojila po glasi i stasu i mnogi su joj predviđali velike uspehe.

Na predlog Saše Popovića, sa koleginicama Tamarom Milutinović i Teodorom Džehverović osnovala je 2015. godine bend "Đavolice" koji je tada bio pravo osveženje na muzičkoj sceni. Ali, ubrzo se zaljubila, ostala u drugom stanju i stavila karijeru na drugo mesto.

Ljubavna priča sa Markom Gačićm

Upoznali su se u "Zvezdama Granda" i njihov odnos počeo je vrlo spontano da se odvija.

- Sreli smo se tokom takmičenja, družili smo se Tamara Milutinovć, on i ja, išli smo na kafu i tako je sve počelo. Raspitivao se preko Tamare o meni, nakon par meseci, u septembru 2015. godine, ušli smo u vezi. Pet, šest meseci nakon toga ostala sam u drugom stanju.

Mislila je da će to biti ljubav za ceo život.

- Bila sam zaista presrećna. Svadba mi je ostala u najlepšem sećanju, pevala je Lepa Brena, moja omiljena pevačica iz detinjstva. Bila sam zaista posvećena majka i supruga. Kod mene je svakog dana bilo i slano i slatko na trpezi. Svi su se iznenadili kada je objavljeno da se razvodimo. Bili smo skladan par, funkcionisali smo kao jedno. On je inicirao razvod, sve je jako sveže i teško mi pada. U tom momentu, kada puca jedna porodica, osećala sam se katastrofalno, ceo svet mi se srušio. Prosto, prestali smo da funkcionišemo zajedno.

Velika podrška su joj roditelji, ali i svekar i svekrva

Njen primer demantuje sve one priče o neslaganjima između svekrve i snaje.

- Imam veliku podršku kako od mojih roditelja, tako i od svekra i svekrva. Od prvog dana ih samtram svojim drugim roditeljima, tako sam ih i zvala. Uvek su tu da pomognu sve što treba. Ostala sam u našoj kući sa decom, Marko je izašao.

I Gogin svekar, inače poznati harmonikaš Mikica Gačić, o snajci ima samo reči hvale.

- Ona je još uvek sadašnja snajka i ona je s nama u kući. I ona je jedina snajka moja. Ona je rodila meni dva unuka i ona je za nas ikona - jasno je podvukao, što je oduševilo Srbe, sudeću po komentarima na društvenim mrežama.

Markova strana priče

Nakon višenedeljnih spekulacija u medijima i na društvenim mrežama, pevač je odlučio da se obrati javnosti.

- Prva vest koja je izašla, a što me je najviše pogodilo jeste da se razvodimo. Hteo sam da sakrijem, ali eto, dešava se svakako da se ljudi rastaju. Pisalo se da sam ostavio ženu i decu zbog devojke, a to nisam želeo da dopustim da se tako priča. Ne bih da iko napravi sliku takvu da sam ostavio svoju decu. Moja deca će to negde i videti ili pročitati u školi. Jedino što je istina jeste da taj brak nije funkcionisao neko vreme i da smo se prosto udaljili - otkrio je Marko.

