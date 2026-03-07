Slušaj vest

Ela Dvornik, ćerka pokojnog pevača Dino Dvornik i poznata influenserka, ponovo je šokirala pratioce na Instagramu objavivši fotografiju bez donjeg veša.

Screenshot_2.jpg
Foto: Printscrean

Ela je poznata po provokativnim objavama na društvenim mrežama, a izgleda da je ovog puta pomerila granice. Na fotografiji je pozirala u krevetu držeći svesku na nogama, a mnogi su odmah primetili da nije nosila gaćice.

Komentari su počeli da se nižu gotovo odmah, ali Dvornik se nije obazirala, kao ni do sada, budući da je nedavno sama sebe javno prozvala sponzorušom.

"Ladno nije obukla gaće", "Nosi li Ela Dvornik gaće?", "Je l' to sad ideja za gaće boje kože?", pisali su joj pratioci.

Ela Dvornik Foto: Printscreen/Instagram

Sebe prozvala sponzorušom

Podsetimo, Influencerka Ela Dvornik na svom Tiktoku otkrila je nedavno nekoliko detalja iz svog života i prisetila se odrastanja s pokojnim ocem, muzičarem Dinom Dvornikom.

Na slici se nalazi Dino uz „fiću“, a ispod je napisala: "Oduvek sam bila sponzoruša, tako sam pala na ovog ferarija, više smo ga gurali nego vozili. Ali imao je zvučnike za ferarija"

Ne propustiteStarsPROVOKATIVNE FOTKE UDOVICE DINA DVORNIKA: U belom satenskom vešu pokazala obline i skrivenu tetovažu "Divlja žena..."
dino-dvornik.jpg
Stars"JA SAM SKUPA ŽENA, SPONZORUŠA" Ćerka pokojnog pevača sve iznela u javnost: Prisetila se i skromnog detinjstva sa poznatim ocem
ela 4.jpg
Stars"MISLILA SAM DA JE MOJ TATA NAJVEĆI KLOŠAR NA SVETU" Ela Dvornik o pokojnom ocu i legendarnom kralju fanka: Stan nam je bio odron...
screenshot-2.jpg
StarsZLA KOB VENČANJA U LAS VEGASU! Nakon GLAMURA i SJAJA, ove poznate dame po sudovima rešavali krov nad glavom, posle razvoda u raljama izvršitelja
shutterstock_2386059501 copy.jpg

ELA DVORNIK SKINULA SALO I POHVALILA SE RAVNIM STOMAKOM! Zamrzla masne naslage i čudnim tretmanom sad je SEKSI MAMA VIDEO Izvor: Instagram