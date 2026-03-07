Slušaj vest

Koncert muzičke zvezde Dragane Mirković, koja je sinoć nastupala u Splitu, prekinut je zbog dojave o postavljenoj bombi, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prema informacijama, incident se odigrao nakon ponoći, kada je organizacija odmah reagovala kako bi osigurala bezbednost publike.

- Jutros, 7. marta u 00:23 sati, na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici - navodi se.

Objekat je preventivno ispražnjen, specijalizovani policijski službenik obavio je protiv-eksplozivni pregled tokom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo, nakon čega je klub nastavio sa radom oko 1 sat. U toku je kriminalističko istraživanje, navode u splitskoj policiji.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Dejan Milićević, Privatna Arhiva

Prekinut koncert u Nikšiću

Podsetimo, Koncert „Dance 90“, koji je trebalo sinoć da počne u 20 časova u Sportskom centru u Nikšić, privremeno je prekinut nakon što je stigla dojava o postavljenoj bombi. Kako prenosi Radio i televizija Nikšić, policija je odmah reagovala.

Na događaju je trebalo da nastupe brojne zvezde devedesetih, a među njima i pevačica Anabela Atijas, koja se kratko oglasila za medije i poručila da nema mesta panici.

Foto: Boba Nikolić

"Kad je nešto dobro onda se to sabotira. Mi smo okej, nema drame, čekamo specijalce da sve provere i da nastavimo sa koncertom" - rekla je kratko Anabela, koja je sve vreme bila smirena.

Podsetimo, planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.