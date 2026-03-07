Slušaj vest

Pevačica Nives Celzijus je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde svakodnevno deli provokativne fotografije i snimke.

Nives Celzijus
Nives Celzijus na Plitvicama Foto: Printskrin/Instagram

Gotovo uvek u prvom planu su njene prirodne, bujne grudi, koje hrvatska pevačica ponosno ističe. Ipak, danas je zbog njih naišla na problem i odmah se požalila svojim pratiocima na Instagramu.

“Danas snimam nešto u brusthalteru i sinoć dobijem najodvratniji alergijski osip, ali to nije sve... Imam i neku masnicu na sisi, koju ne mogu da objasnim. Ne znam odakle je, da sam bar nešto radila” – rekla je Nives.

Pevačica je pokazala poprsje prekriveno crvenim osipom, a potom je pomerila sako kako bi otkrila veliku zelenu modricu, šokirajući svoje pratioce.

Nives Celzijus pokazala osip i crvenilo po koži Foto: Preent Screen

"Ja sam Srpkinja"

Podsetimo, Nives je nedavno je pričala o tome kako njeni koreni vuku iz Srbije kada je posetila i selo Lovćenac gde su joj živeli baba i deda. Nives Celzijus vidno je bila uzbuđena što će opet doći u Vojvodinu, u selu gde joj se bude najlepše uspomene na detinjstvo.

- Ovo je moje najdraže mesto na svetu nakon Zagreba. Tu sam provodila najlepše leto u detinjstvu sa mojim babom i dedom. Mi deca smo tu naučili da se radujemo malim stvarima kao recimo da idem sa bakom na pijacu da prodam domaće voće i povrće ili kada deda napravi užinu pa na puter kiflu namaže krem - rekla je ona.

