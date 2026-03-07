Slušaj vest

Političar Čedomir Jovanović živi sa cimerom Aleksandrom Kos, sa kojim je gotovo nerazdvojan. Obojica su veoma aktivni na Instagramu, gde često odgovaraju na pitanja pratilaca i dele detalje iz svakodnevnog života.

Foto: Kurir

Čeda Jovanović je poznat i po svojoj strasti prema kuvanju, a Aca je otkrio šta mu je omiljeno jelo koje priprema, ali i šta mu je strogo zabranio da sprema.

Foto: Preent Screen

- Da li Čeda bolje pravi slano ili poslastice? - glasilo je pitanje na Instagramu.

- I jedno i drugo pravi maestralno. Iako meni brani da jedem slatko, ali ja ipak jedem i jedno i drugo i uživam - otkrio je Kos.

Kos: "Nervira me što Čedi prilaze devojke"

Podsetimo, Čeda i Kos su nedavno gostovali u emisiji "Amidži šou" gde je Aca otkrio šta ga najviše nervira kada Čeda popije.

- Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pesme i na neka pesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Peva, poručuje pesme... Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu - iskren je bio Kos.

1/5 Vidi galeriju Domaća javnost mesecima unazad bruji o odnosu političara Čedomira Jovanovića i njegovog prijatelja Aleksandra Kosa, sa kojim zajedno živi, a sada prvi put zajedno gostuju u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku Foto: Pink

"Čedina bivša žena mi je kao sestra"

Aca i Čeda već neko vreme žive zajedno, a Kos je govorio jednom prilikom o odnosu sa Čedinom bivšom ženom Jelenom.

- Jelenu ja mnogo volim, Čedomir nas je upoznao i doživljavam je kao sestru. Posebna je žena, rodila je četvoro dece i od srca joj želim sve najlepše - rekao je on, pa dodao da Čedi često gleda poruke na telefonu.

- On je zaboravio moju šifru i ne bavi se tim stvarima. Rekao sam mu šifru. Ja znam njegovu šifru od telefona, on mi je rekao. Kada uđem u njegov telefon, sve što mi se ne sviđa, ja izbrišem - priznao je on.