Slušaj vest

Pevačica Barbara Bobak sinoć je nastupila pred punim klubom u Beogradu, gde je raspalila atmosferu energijom i hitovima.

Ipak, pred sam početak nastupa Barbara nije mogla da sakrije da joj je dan bio težak, a potom je otkrila i razlog zbog kojeg je imala težak dan.

Foto: Printscreen

- Bio mi je najgori dan u životu, pa se nadam da će publika da mi popravi taj grozan dan. Sve mi ide naopako danas. Krenuli smo na put, kolega iz benda je zaboravio obuću kad smo se vraćali, a kad smo tek došli, smeštaj gde je trebalo da budem, čovek nas je samo ispalio, pa smo morali da tražimo drugi. Poslali su nas negde, sačuvaj Bože. Jedva sam stigla sve, na kraju sam se presvlačila u kombiju ispred restorana. Kad navlačiš Balenciagu u kombiju ispred ćevabdžinice jako je teško - rekla je Barbara Bobak koja ipak nije skidala osmeh sa lica.

Otkrila ima li rajder listu

- Voda, energetsko piće, ponekad vodka ako hoćemo malo da popijemo pre nastupa. To je jedino što pijem, a da mi nije gadno, iako je nezdravo.

Bobakova je izgled dovela do savršenstva, drastično je smršala što su svi primetili, a sada je otkrila kako je to uspela.

- Nema tajne, ne postoji nikakav recept, ni trik, jednostavno ono sve što kažu, najdosadnija hrana moguća, treniranje svaki dan bez izuzetka i samo posle nekog vremena kilaža krene rapidno da pada.

1/10 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Printscreen, Mina Dishlenkovich

O promeni boje kose

Barbara je iz crnki prešla u brinete, a sada je otkrila šta je razlog ove neočekivane promene.

- Jako mi je bila dosadna i bezlična moja kosa, pa sam htela malo promenu. Nije zbog ljubavi, niti razočarenje, nisam poludela, nego mi je samo bila dosadna moja kosa. Imala sam puno slobodnog vremena i eto.

"Možda imam nekog, možda nemam"

Kada je već pomenula ljubav, pitali su je da li je srećna.

- Ja sam uvek srećna, pitajte se. (smeh) Možda imam nekog, možda nemam. Ne morate baš sve da znate. Neće večeras biti ovde, nije iz javnog života, ne daj Bože. Neću otkrivati partnera do momenta veridbe ili svadbe, potrudiću se tako da ostane. Nisam imala lepo iskustvo sa javnom vezom, pa se ne bih ponovo u to opuštala.

Intervju je na kratko prekinula kada je čula da nešto leti i zuji oko nje, pa su joj rekli da je u pitanju smrdibuba, koja je letela po bekstejdžu, što ju je na momente skroz dekoncentrisalo jer je imala nekoliko puta neprijatno iskustvo sa smrdibubom.

1/11 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Petar Aleksić, Mina Dishlenkovich, Printscreen

- Molim vas izbacite je. Ona će se zaleteti sad na mene zbog ovog svetla. Dva puta mi se uplela u kosu smrdibuba, bojim ih se, nervira me taj smrad. Molim vas sklonite je, ne mogu da radim - rekla je Barbara Bobak što je nasmejalo sve u bekstejdžu, a pevačica je potom otkrila da se osim buba, plaši i žaba.

- Kao mala sam krenula da obuvam klompu, bilo je leto, toplo napolju i nije noga mogla da mi uđe. Ja podignem klompu i vidim ogromnu krastaču unutra. Toliko sam zafrljačila tu klompu, da je završila kod komšije u dvorištu, tako da od tad ne mogu žabe da smislim. Plašim se i gubitka dragih ljudi. Bojim se smrti jako, imam iracionalan strah od smrti.

O kolegama koji su "zarobljeni" na Maldivima i ne mogu da se vrate zbog stanja na Bliskom istoku

- Jako sam žalosna... Mislim da uopšte ne treba da se skreće fokus sa ljudi koji su zahvaćeni ratom. Sigurno da biste pre bili "zarobljeni" na egzotičnoj destinaciji nego tamo gde bacaju bombe po vama. Mislim da fokus treba više da bude na tim ljudima koji su tamo gde se zaista sve dešava.

O razvodu Goge i Marka Gačića

Barbaru su pitali da prokomentariše poteze kolege Marka Gačića, koji je prevario Gogu dok su bili u braku.

- Uvek muškarci prave gluposti. Žao mi je što je ona to preživela i bilo ko ko doživi to od svog partnera, još kad rodiš čoveku decu, a tako ti vrati. Stvarno mi je krivo. To je neoprostivo - rekla je Barbara Bobak i otkrila da li bi ona, kao Goga, nakon toga nastavila da živi u kući muževljevih roditelja.

1/7 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Petar Aleksić, Mina Dishlenkovich

- Ma ja bih mu uzela kuću i kola i skinula bih mu kožu s leđa i cipele i čarape sa nogu. Izbacila bih ga golog i bosog napolje - istakla je Barbara Bobak, a ceo intervju poslušajte u snimku na početku teksta.

Kurir.rs/Telegraf