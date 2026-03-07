Slušaj vest

Maja Marinković imala je jedan uslov za svoj ulazak u rijaliti "Elita 9". Ona je tražila da se jedna stavka ugovora odnosi na Filipa Cara. Kako je otkrila njena bivša cimerka Miljana Kulić tokom lajva na TikToku, Maja je zahtevala da se njen bivši dečko, kojeg je prijavila policiji, nikako ne pojavi u ovoj sezoni rijalitija.

Kulićka je, naime, u lajvu razgovarala sa Carem, a dotakli su se njegove burne veze sa Majom. Tada je Miljana otkrila uslov koji je Marinkovićka postavila produkciji.

- Maja je tražila da u aneks ugovora stave da ti nećeš ući ove sezone. Jel znaš za to? - pitala je Miljana Cara, koji je odgovorio potvrdno.

Ona je potom govorila o njenom mogućem učešću u sledećoj sezoni. Podsetimo, iz aktuelne sezone je diskvalifikovana.

"Ne bih se vratila ni da me zovu"

- Ne verujem da ću ući u desetu sezonu. Dojadilo mi je da komentarišem više Aneli, Asmina, sve je jedno isto. U ovoj vsezoni nijedna veza nije iskrena, sve budalaštine. Ne bih se vratila sad ni da me zovu. Glume prijateljstava, ulaze u fejk veze...- rekla je Miljana.

Podsetimo, Maja je u julu prošle godine podnela nekoliko krivičnih prijava protiv Filipa Cara jer je, kako je ona napisala na svom Instagram storiju, prodavao njene intimne snimke.

Krivične prijave

- Bila sam u policiji, podnete su krivične prijave protiv Filipa Cara. Nasilniku i zlostavljaču konačno treba stati na put. Ja ne sumnjam u rad nadležnih organa države Srbije i ne bih dalje produbljivala ovu temu. Nadležni organi rade svoj posao najbolje što mogu - rekla je Maja tada za Kurir.

Inače, ona se tada oglasila i na svom Instagram storiju. Snimila se ispred policijske stanice i to objavila na svom profilu.

- Hvala puno nadležnim organima države Srbije - napisala je u opisu snimka, koji je pratila pesma Ace Lukasa "Ovo je Srbija".