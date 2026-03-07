Slušaj vest

Koncert "Dance 90", koji je sinoć trebao da počne u 20 časova u Sportskom centru u Nikšiću, privremeno je prekinut zbog dojave o postavljenoj bombi.

Policija je odmah reagovala i sprovela evakuaciju objekta kako bi obavila bezbednosnu proveru.

Domaći mediji stupili su u kontakt sa Anabelom Atijas, koja je bila jedan od izvođača, a ona je otkrila više detalja o tome šta se sinoć tačno dogodilo.

- Održan je koncert, moralo je samo da se prokontroliše mesto gde smo trebali da nastupamo. Ovo je bio samo jedan uzaludan pokušaj da se uništi koncert, ali ipak sve je prošlo u najboljem redu. Iako je početak kasnio za sat vremena, najbitnije je da se na kraju održalo. Bilo je zaista veliko interesovanje, nekome je to zasmetalo, te je mislio da je ovo najlakši način sabotiranja. Došla je policija s psima, sve je trajalo nekih pola sata - otkrila je Anabela za domaće medije

Prekinut koncert

Podsetimo, koncert muzičke zvezde Dragane Mirković, koja je sinoć nastupala u Splitu, prekinut je zbog dojave o postavljenoj bombi, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prema informacijama, incident se odigrao nakon ponoći, kada je organizacija odmah reagovala kako bi osigurala bezbednost publike.

- Jutros, 7. marta u 00:23 sati, na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici - navodi se.

Objekat je preventivno ispražnjen, specijalizovani policijski službenik obavio je protiv-eksplozivni pregled tokom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo, nakon čega je klub nastavio sa radom oko 1 sat. U toku je kriminalističko istraživanje, navode u splitskoj policiji.

