Jelena Karleuša ponovo je u fokusu stranih medija. Ovoga puta novinar Habiba Babara iz Turske uradio je intervju s muzičkom zvezdom u kojem je ona otkrila da bi se udala po treći put i pohvalila izgled predsednika fudbalskog kluba Fenerbahče Sadetina Sarana:

- Videla sam jednog vrlo zgodnog, predsednika Fenerbahčea, plavookog Sadetina... Uopšte nije loš - rekla je Jelena, a ova spontana izjava izazvala je brojne komentare i spekulacije, kako na društvenim mrežama tako i u tamošnjoj javnosti.

Ipak, pop diva nije jedina koja je pala na šarm bogatog predsednika fudbalskog kluba, već je to uradila i muzička zvezda Emina Jahović, koja je romansu ozvaničila, a nakon raskida Saranu više nije objavljivao fotografije sa partnerkama.

Ljubavna priča počela je kada se pevačica razvela od Mustafe Sandala, oca njenih sinova Jamana i Javuza, a zatim je uplovila u vezi sa bogatašem iz Turske Sadetinom Saranom, što je izazvalo buru u srpskim i turskim medijima.

Naime, Emina je nakon raskida sa Sadetinom samo jednom pričala o njemu.

- Tačno je, nismo više zajedno. Raskinula sam tu vezu. To je završena priča. Stavili smo tačku na to jer to je, kako da kažem, bilo malo i brzo posle braka. Imali smo neko mimoilaženje i mišljenje, i način života… Rastali smo se kao prijatelji u najboljim mogućim odnosima, mi smo odrasli ljudi - izjavila je pevačica pre nekoliko godina za domaće medije.

U međuvremenu je i Sadetin prestao da komentariše Eminu u medijima, te su se oni po svemu sudeći u miru rastali, iako je u prošlosti čak bilo i priča da su se često svađali.

Danas je tako turski milijarder izuzetno aktivan na Instagramu i često objavljuje fotografije sa posla, poslovnih putovanja ali i kako vežba budući da izgleda sjajno za svoje godine i da je u sjajnoj formi.

