Muzičko takmičenje Evrovizija i ove godine izaziva ogromnu pažnju publike širom sveta, ali jedan trenutak posebno je privukao reakcije stručnjaka i fanova, a to je snažan i emotivan „vrisak“ pevača grupe Lavina, koja ove godine predstavlja Srbiju sa pesmom "Kraj mene".

Već nakon prvih predstavljanja pesama za Pesma Evrovizije 2026, muzički kritičari i analitičari koji godinama prate ovo prestižno takmičenje izdvojili su nastup srpske grupe kao jedan od najupečatljivijih. Posebnu pažnju privukao je dramatičan vokalni trenutak u pesmi - snažan, emotivan vrisak koji, prema rečima stručnjaka, „prekida tišinu i podiže energiju pesme na potpuno novi nivo“.

Vrisak grupe "Lavina" opcinio svet

-To je jedan od onih trenutaka koji se pamte. Kada se desi, publika se momentalno trgne i shvati da sluša nešto posebno- izjavio je jedan od dugogodišnjih komentatora i analitičara Evrovizija na društvenim mrežama.

Reakcije publike ne dolaze samo iz regiona. Na forumima, društvenim mrežama i fan stranicama posvećenim takmičenju, fanovi iz Evrope, ali i iz Australije, Kanade i Latinske Amerike pišu da je srpska pesma među onima koje su odmah dodali na svoje plej-liste. Mnogi ističu da je upravo energija grupe Lavina i njihov snažan scenski nastup ono što pesmu čini posebnom.

Jedinstveni u svakom smislu

-Taj vrisak je trenutak kada shvatiš da je pesma eksplodirala-, napisao je jedan fan iz Španije na popularnom evrovizijskom forumu.

Drugi komentarišu da srpska numera ima „retku kombinaciju emocije, snage i autentičnosti“.

Stručnjaci naglašavaju da je upravo autentičnost često ključ uspeha na Evrovizija. U moru modernih produkcija i spektakularnih nastupa, pesme koje imaju snažan identitet i emotivni vrhunac često ostaju najduže u pamćenju publike.

Da li će grupa Lavina uspeti da ovu energiju prenese i na veliku evrovizijsku scenu i pretvori oduševljenje fanova u visok plasman za Srbiju, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno njihov vrisak već odjekuje među fanovima i stručnjacima širom sveta.