Slušaj vest

Muzičko takmičenje Evrovizija i ove godine izaziva ogromnu pažnju publike širom sveta, ali jedan trenutak posebno je privukao reakcije stručnjaka i fanova, a to je snažan i emotivan „vrisak“ pevača grupe Lavina, koja ove godine predstavlja Srbiju sa pesmom "Kraj mene".

Već nakon prvih predstavljanja pesama za Pesma Evrovizije 2026, muzički kritičari i analitičari koji godinama prate ovo prestižno takmičenje izdvojili su nastup srpske grupe kao jedan od najupečatljivijih. Posebnu pažnju privukao je dramatičan vokalni trenutak u pesmi - snažan, emotivan vrisak koji, prema rečima stručnjaka, „prekida tišinu i podiže energiju pesme na potpuno novi nivo“.

Vrisak grupe “Lavina” opcinio svet Izvor: Titkok

-To je jedan od onih trenutaka koji se pamte. Kada se desi, publika se momentalno trgne i shvati da sluša nešto posebno- izjavio je jedan od dugogodišnjih komentatora i analitičara Evrovizija na društvenim mrežama.

Reakcije publike ne dolaze samo iz regiona. Na forumima, društvenim mrežama i fan stranicama posvećenim takmičenju, fanovi iz Evrope, ali i iz Australije, Kanade i Latinske Amerike pišu da je srpska pesma među onima koje su odmah dodali na svoje plej-liste. Mnogi ističu da je upravo energija grupe Lavina i njihov snažan scenski nastup ono što pesmu čini posebnom.

Jedinstveni u svakom smislu

Lavina oduševila svet Foto: Gordan Jović, RTS, printscreen/instagram/lavinametal

-Taj vrisak je trenutak kada shvatiš da je pesma eksplodirala-, napisao je jedan fan iz Španije na popularnom evrovizijskom forumu.

Drugi komentarišu da srpska numera ima „retku kombinaciju emocije, snage i autentičnosti“.

Stručnjaci naglašavaju da je upravo autentičnost često ključ uspeha na Evrovizija. U moru modernih produkcija i spektakularnih nastupa, pesme koje imaju snažan identitet i emotivni vrhunac često ostaju najduže u pamćenju publike.

Da li će grupa Lavina uspeti da ovu energiju prenese i na veliku evrovizijsku scenu i pretvori oduševljenje fanova u visok plasman za Srbiju, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno njihov vrisak već odjekuje među fanovima i stručnjacima širom sveta.

Ne propustitePop kultura"Kad nas je pozdravio u prenosu na PZE zaplakao sam od sreće" Kolege i đaci iz Bujanovca otkrili pravo lice frontmena Lavine
26.02.2026 PZE GJ 156.jpg
Pop kulturaFrontmen Lavine se nakon pobede na PZE vratio u školu: Evo šta je srpskog predstavnika na Evroviziji sačekalo ispred radnog mesta
Grupa Lavina na PZE 2026
Pop kulturaDa li biste prepoznali frontmena grupe Lavina bez šminke? Mnogi kažu da to nije ista osoba, a njegovi dugi nokti ne prestaju da čude sve
Grupa Lavina na PZE 2026
Pop kultura"Pesma nije namenski pisana za PZE, već" Frontmen Lavine otkrio kako je nastala pobednička numera
26.02.2026 PZE GJ 143.jpg

Publika u delirijumu, Silente otpevao cuveni hit “Terca na tisinu”, sjajna scena u MTS dvorani Izvor: Mondo/Matija Popović