Marija Kulić objavila je da je dobila na sudu bivšeg zeta Nenada Macanovića Bebicu. Ona ga je tužila zbog 10.000 evra koje mu je pozajmila dok je bio u vezi sa njenom ćerkom Miljanom Kulić, ali joj taj novac nikada nije vratio.

Marija je na svj Instagram stori objavila deo presude u kojoj se vidi da je Bebici naloženo da joj vrati taj novac, ali i da plati sve sudsek troškove.

Detalji presude

- Obavezuje se tuženi Macanović Nenad iz Beograda, da tužilji Kulić Mariji iz Niša, na ime duga isplati iznos od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, sa zateznom kamatom po stopi utvrđenoj na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Evropske centralne banke na glavne operacije za refinansiranje uvećane za osam procentnih poena, počev od 16.8.2023. godine, pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana prijema presude.

- Obavezuje se tuženi Macanović Nenad iz Beograda, da tužilji Kulić Mariji iz Niša, na ime naknade troškova parničnog postupka isplati iznos od 217.335,00 dinara, u roku od 15 dana od dana prijema presude.

Obrazloženje:

Tužilja je u tužbi preko punomoćnika i na raspravi navela da je sa tuženim zaključila ugovor o zajmu dana 1.8.2023. godine, po kome je tuženom pozajmila iznos od 10.000 evra u valuti, sa rokom vraćanja do 15.8.2023. godine. Tužilja se tužbom obratila radi povraćaja pozajmljenog iznosa, međutim tuženi nije vratio pozajmljeni iznos.

Dala mu pare za autobus

Podsetimo, Marija Kulić je tvrdila da je pozajmila Bebici 10.000 evra kako bi on kupio autobus i započeo biznis. Međutim, nakon što je raskinuo sa Miljanom, on je odbio da vrati taj dug zbog čega ga je ona tužila.

Kako je Kulićka istakla, ona je Bebicu tužila na osnovu ugovora koji su potpisali, a koji je objavila na društvenim mrežama. Interesantno je da je Bebica tada dobio poziv od suda u Nišu, koji mu je stigao na adresu Kulićevih:

- Nema adresu skraćeni, adresa mu je kod nas - napisala je Marija koja je priložila i poziv za glasanje Nenada Macanovića, kao i za ročište.