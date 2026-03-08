Slušaj vest

Posle dužeg perioda provedenog u hotelu, Ana Nikolić konačno se vraća u svoj dom. Njen stan je u proteklim mesecima prošao kroz potpunu transformaciju od poda do plafona. Pevačica je odlučila da uloži čak 50.000 evra u kompletnu adaptaciju prostora u kojem živi sa ćerkom Tarom, a rezultat je, prema rečima ljudi bliskih pevačici, luksuzan i topao porodični dom uređen do najsitnijih detalja.

Ana Nikolic pokazala kako je renovirala stan Izvor: Instagram

Dva meseca u hotelu

Renoviranje je trajalo nekoliko meseci, tokom kojih je Ana boravila u hotelu kako bi majstori mogli nesmetano da rade. Ideja joj je bila jasna želela je potpuno novi početak i prostor koji će biti savršeno prilagođen njihovom načinu života.

-Ana je želela da sve bude rađeno po meri. Ništa nije kupovala iz standardnih kolekcija nameštaja. Angažovala je tim dizajnera enterijera koji su osmislili svaki kutak stana, a zatim su stolari i majstori pravili nameštaj posebno za taj prostor-rekao nam je izvor blizak pevačici.

Stan je sada uređen u modernom, ali toplom stilu. Dominiraju svetle nijanse, prirodni materijali i veliki prozori koji prostoru daju dodatnu prozračnost. U dnevnom boravku nalazi se velika ugaona garnitura u neutralnoj bež boji, dok je centralno mesto zauzeo masivni stočić od punog drveta. Zidove krase diskretne dekoracije i umetničke slike, a rasveta je pažljivo birana kako bi stvorila prijatnu atmosferu u večernjim satima.

Sve je osmišljeno

Kuhinja je, kako saznajemo, jedna od najskupljih stavki u renoviranju. Rađena je po meri, sa skrivenim aparatima i elegantnim frontovima u kombinaciji belih i zlatnih tonova. Radna ploča je od prirodnog kamena, a ceo prostor osmišljen je tako da bude funkcionalan, ali i vizuelno impresivan.

Preuredila životni prostor

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u procesu renoviranja Foto: Printscreen/TikTok, Instagram, Preent Screen

Ipak, posebna pažnja posvećena je sobi male Tare. Dečja soba uređena je u nežnim roze tonovima i izgleda kao iz bajke. Zidovi su obojeni u pastelnu ružičastu boju, dok su pojedini delovi dekorisani diskretnim motivima zvezdica i oblaka. Nameštaj je u potpunosti unikatan i rađen po meri od kreveta sa ukrasnim uzglavljem do velikog ormara i radnog stola.

U sobi se nalazi i mali kutak za igru sa policama za knjige i igračke, kao i mekani tepih koji daje dodatnu toplinu prostoru. Prema rečima izvora, Ana je insistirala da soba bude funkcionalna, ali i maštovita, kako bi njena ćerka imala prostor u kojem može da se igra, uči i razvija svoju kreativnost.

-Najviše vremena provela je birajući detalje za Tarinu sobu. Htela je da sve bude posebno i drugačije, pa su čak i lampe i dekorativni elementi pravljeni po narudžbini“, navodi izvor.

Spavaća soba pevačice uređena je u smirenijim tonovima kombinaciji bež, sive i zlatnih detalja. Veliki bračni krevet sa tapaciranim uzglavljem dominira prostorijom, dok garderober zauzima čitav jedan zid i napravljen je po meri kako bi Ana imala dovoljno mesta za svoju bogatu kolekciju garderobe.

Kupatilo je takođe doživelo potpunu transformaciju. Postavljene su velike mermerne pločice, moderna tuš-kabina sa staklenim zidom i luksuzna rasveta koja daje osećaj spa centra.

Prema rečima ljudi bliskih pevačici, Ana je presrećna što se konačno vraća u svoj renovirani dom.

Posle meseci planiranja, radova i života u hotelu, Ana Nikolić sada započinje novo poglavlje u prostoru koji je uredila tačno po svojoj meri i u kojem će, kako kaže njen krug prijatelja, konačno moći da uživa u miru sa svojom jedinicom.