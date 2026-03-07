Slušaj vest

Pevačica i bivša učesnica "Zadruge", Paula Hublin, prvi put je otkrila da je bila u braku, ali i da se već razvela.

Nakon izlaska iz rijalitija, Paula se povukla iz javnosti, pa je njen privatni život bio gotovo nepoznat. Ipak, ranije je otkrila da je posećivala psihoterapeuta zbog veze sa Filipom Đukićem.

Ona je sada ispričala da je bila u braku sa poslednjim partnerom kojeg je predstavila javnosti.

- Jesam bila u braku. Sa ovim poslednjim sa kojim sam bila. Venčali smo se - rekla je bivša zadrugarka.

Međutim, priznala je da joj se brak nije završio slavno, pa su tako brzo stavili tačku na odnos.

Paula Hublin Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Ali završilo se to, kratko je trajalo, ali barem sam probala. Prvi mačiči se u vodu bacaju - istakla je Paula u Loud podkastu.

Podsetimo, njen bivši momak Filip Đukić aktuelan je učesnik "Elite 9". On je ispričao kako je istetovirao imena svih bivših devojaka, pa i Paulino. Ali, ona je na njegovom telu dobila i portret.

- Tetovirao sam imena svih bivših devojaka, a od poslednje, Paule, portret, evo ga na butini. Stoji... Nisam stigao, trebalo je da ga prepravljam na jesen, ali... Ne znam šta da uradim, možda da stavim naočare, džoint, neku foru da napravim. Fora je što je pored keve, ćaleta i burazera, ne znam šta da radim, nije smešno - rekao je Filip.

Tada je pomenuo i njihov raskid i razlog te odluke.

screenshot-6.jpg
Foto: Printskrin/Instagram

- Nismo se poklapali... Pogledi na život i to - rekao je učesnik Elite.

U aktuelnoj sezoni on važi za velikog zavodnika, a utorkom uglavnom završi sa nekom od učesnica u krevetu. 

Kurir/24sedam

screenshot-26.jpg
1231313132.jpg
20231013-10-52-47filip-djukic--don.filipo.tattoo--instagram-photos-and-videos.jpg

