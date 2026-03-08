Slušaj vest

Ana Stanić podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama lepe porodične vesti. Njen brat postao je otac, dobio je prvo dete, a ona titulu tetke. Pevačica nije krila emocije, pa je radosnu vest odmah podelila sa fanovima, uz poruku da je dolazak bebe u njihovu porodicu doneo ogromnu sreću i uzbuđenje.

Ponosna tetka

Ana je na društvenim mrežama objavila fotografiju i emotivnu poruku u kojoj je otkrila koliko joj znači nova uloga u porodici. Kako je napisala, presrećna je što je njen brat dobio dete i što sada ima priliku da uživa u ulozi tetke.

„Moj brat je postao tata, a ja tetka po prvi put“, poručila je pevačica, ne skrivajući ponos i sreću.

Lepe vesti

Vidi galeriju Ana Stanić dani sreče u porodici

Dirljivi trenuci

Prema rečima ljudi bliskih pevačici, Ana se veoma raduje svakom trenutku koji će provesti sa bebom i već je potpuno osvojena novom ulogom. Kako kažu, često govori da joj je ovo jedno od najlepših iskustava u poslednje vreme.

-Ana obožava decu i baš uživa u tome što je postala tetka. Svaki slobodan trenutak koristiće da bude sa bebom i pomogne bratu i snaji. Svi u porodici su presrećni- kaže izvor blizak pevačici.

Dolasku novog člana porodice posebno se obradovao Anin sin, Vuk, koji je, kako se priča, jedva dočekao da dobije malog rođaka ili rođaku. On je, prema rečima pevačice, odmah pokazao veliko interesovanje za bebu i rado provodi vreme sa novim članom porodice.

-Vuk je bio presrećan kada je čuo da stiže beba. Stalno pita za nju i želi da bude uključen u sve - ispričala je Ana kroz osmeh u razgovoru sa prijateljima.

Nova radost

Pevačica ističe da joj porodični trenuci mnogo znače i da je dolazak bebe dodatno zbližio sve članove porodice. Kako kaže, ovakve vesti podsećaju koliko su porodica i ljubav najvažnije stvari u životu.

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, Ana u potpunosti uživa u novoj ulozi tetke i jedva čeka sve trenutke koje će provesti sa najmlađim članom porodice, koji je osvojio srca svih.