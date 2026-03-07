Slušaj vest

Regionalna folk zvezda Dragana Mirković sinoć je održala nastup za pamćenje u jednom klubu u Splitu, a publika je sa njom pevala uglas najveće hitove.

Ipak, danas su se u pojedinim domaćim medijima pojavile informacije da je njen koncert navodno prekinut zbog dojave o bombi. Tim povodom pevačica se oglasila i objasnila šta se zapravo dogodilo.

– Sve se dogodilo pre nego što sam izašla da pevam. Nakon provere, održala sam nastup bez ikakvih problema i uživala sam sa publikom. Fenomenalno sam se provela – poručila je folk zvezda.

Kako je pojasnila, njen nastup nije bio prekinut, jer se incident dogodio pre početka koncerta. Nakon dojave o postavljenoj bombi, u klub su stigle nadležne službe koje su odmah evakuisale sve prisutne kako bi obavile bezbednosnu proveru.

Posle detaljnog pregleda utvrđeno je da je dojava bila lažna, pa su se gosti ubrzo vratili u klub. Nakon toga, Dragana Mirković je izašla na scenu i održala nastup koji je trajao više od dva sata, a atmosfera je, prema rečima prisutnih, bila odlična.

Podsetimo, koncert muzičke zvezde Dragane Mirković, koja je sinoć nastupala u Splitu, prekinut je zbog dojave o postavljenoj bombi, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prema informacijama, incident se odigrao nakon ponoći, kada je organizacija odmah reagovala kako bi osigurala bezbednost publike.

- Jutros, 7. marta u 00:23 sati, na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici - navodi se.

Objekat je preventivno ispražnjen, specijalizovani policijski službenik obavio je protiv-eksplozivni pregled tokom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo, nakon čega je klub nastavio sa radom oko 1 sat. U toku je kriminalističko istraživanje, navode u splitskoj policiji.