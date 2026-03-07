SLOBA VASIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE! Posle teške borbe sa anksioznošću pušten kući, njegov izgled šokirao sve (FOTO)
Pevač Sloba Vasić, koji je pre nekoliko dana hitno hospitalizovan zbog narušenog zdravstvenog stanja, uspešno se oporavio i napustio je bolnicu. Nedugo nakon toga vratio se svakodnevnim obavezama i pokazao gde sada provodi vreme.
Iako je iza njega veoma težak i stresan period, Sloba nije želeo da razočara publiku, pa je odmah nastavio sa nastupima. Već sinoć je stao na binu, a mnogi su primetili da je pevač znatno smršao i da danas izgleda drugačije nego ranije.
Oglasio se PR tim
Podsetimo, Njjegov PR tim, PR menadžerka Ajla Mehanović oglasila se za domaće medije i otkrila je u kakvom je stanju pevač i šta se tačno dogodilo.
- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je Ajla, Slobina PR menadžerka.
Detaljno govorio o operaciji želuca
U svom prvom obraćanju, pre šest meseci, Sloba Vasić je detaljno govorio o operaciji smanjenja želuca i otkrio da mu je bilo teško ali da nije imao drugog izbora nego da legne na operacioni sto.
- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jeeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Bolele su me kosti, noge od stajanja... - počeo je svoju ispovest Sloba.
- Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. o juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički dosta teško, onda čovek shvati sve. Kada dobiješ prvi put malo vode, pa kad uzmeš i vidiš koliko si srećan kad dobiješ ta dva tri gutljaja... da ne govorim sad kad sam uzeo dve tri kašike supe - rekao je Sloba tada i otkrio da je za to vreme smršao čak 8 kilograma.