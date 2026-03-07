Slušaj vest

U muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" stupaju na snagu nova pravila, ali jedan član žirija večeras neće biti prisutan.

Pevačica Ana Bekuta neće učestvovati u emisiji, a razlozi njenog izostanka još uvek nisu poznati. Na njenom mestu večeras će sedeti mlađa koleginica Sanja Vučić.

Podsećamo, Sanja je ranije nekoliko puta zamenjivala i Mariju Šerifović dok je bila deo žirija muzičkog takmičenja.

- Spremna sam da ocenjujem takmičare, mada nije mi prvi put u žiriranju, ali svakako da je izazov. Mislim da su Marijine cipele velike za ispuniti. Svakako ću se truditi da revnosno ocenjujem i da budem vrlo objektivna. Nadam se da ću da doprinesem svojim mišljenjem - pričala je Sanja svojevremeno.

U žiriju 12 godina

Podsećamo, Ana Bekuta je član žirija Zvezde Granda, još od 2014. godine i jedna je od najdugovečnijih članica takmičenja. Kroz promene sastava žirija, ostala je deo ekipe već 12 godina.

- Dobila sam poziv još pre nekoliko meseci, i rado sam ga prihvatila. Za mene kao pevača to je veliko priznanje - potvrdila je Bekuta naša saznanja i nastavila:

- Imam iskustva s tim, mnogo puta sam već prisustvovala audicijama, a i prethodnu sezonu sam pratila koliko su mi to obaveze dozvoljavale. Pridružiću se mojim dragim kolegama koji su od prošle sezone u žiriju i biću objektivna i onakva kakva jesam. Ovo takmičenje je i naša prilika da se malo više družimo jer se uglavnom viđamo samo usput i nemamo vremena ni da porazgovaramo jureći svako za svojim poslom. Ovako će biti prilike i da se ispričamo, razmenimo mišljenja i podržimo te mlade talente koji se takmiče - rekla je Ana za Kurir te davne 2014. godine.