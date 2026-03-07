Slušaj vest

Poznati stomatolog i bivši učesnik „Farme“, Boris Stamenković, i njegova supruga, manekenka Milana Kozarev, dobili su drugo dete. Par je podelio lepe vesti na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Boris i Milana dobili su devojčicu, kojoj su dali ime Irina. Podsećamo, njih dvoje već imaju sina Viktora.

Simbolika imena Irina

Veruje se da je Irina ona koja donosi mir, ona koja je spokojna i mirna, ona koja je blaga i nježna, ona koja miri druge, ona koja je miroljubiva, ona koja je blažena, plemenita i spokojna osoba.

1/6 Vidi galeriju Bivši učesnik rijalitija "Farma" i bivši dečko pevačice Katarine Grujić, poznati stomatolog Boris Stamenković, postao je otac prošle godine Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram, Instagram

Podsetimo, nakon učešća u rijalitiju, Boris je otvorio stomatološku ordinaciju i posvetio se profesiji oralnog hirurga. Njegov trud i rad u poslednjih deset godina doneli su mu značajan uspeh, što mu je omogućilo luksuzan život.

- Ja sam samostalni stomatolog i oralni hirurg. To sam studirao, bavim se ovim poslom 10 godina. Mora da se uči škola da bi se ovako nešto vozilo” - rekao je Boris, kada je pokazao da vozi basnoslovno skupi porše.