Zorica Marković zbog zdravstvenih problema napustila je "Elitu 9", a sada je otkrila kako se trenutno oseća. Ona je za Scandal ispričala sve detalje drame koju je prošla u bolnici nakon što je izašla iz rijalitija.

- Pa bolje je, hvala Bogu. Bila sam u pravim rukama, jer mi imamo najbolje doktore na svetu, „Institut Dedinje“, profesora Bojića. Da ih ne izdvajam, svi su dobri. Tako da sam bila u pravim rukama. I popravili su sve što se moglo popraviti. Ide na bolje.

Jesi se operisala?

- Pa nisam. Mene je virus tamo zakačio u „Eliti“ i verovatno napada organe koji su problematični i hronični. Mene je napalo tamo gde ne treba, pa su mi stavili stent. To je bilo neizbežno jer imala sam aritmiju, preko 50.000 preskoka.

Zorica Marković Foto: ATA images

Kako se osećaš sada?

- Kažem, mnogo je bolje. Lakša sam, šetam. Sve se zapušilo, pa je sve odatle krenulo kako ne treba. Ne pušim, pridržavam se strogo onoga što su oni rekli. Doktori, naravno, rade kontrole, sad za mesec dana idem ponovo. Terapija je dobra, primam je. Mislim, kod njih nema greške. Tako da, daće Bog sve dalje, svakog dana sve bolje i bolje.

Kada si osetila da si loše, jesi posumnjala da ćeš da ostaneš u bolnici?

- Ne, to ni najmanje. Sve je krenulo od virusa. Antibiotici su me drugi put baš oborili s nogu. Ljudi su bili korektni, svima su davali vitamine, antibiotike i sve što treba. Ja sam preterala s antibioticima, uništila sam i želudac. Dolazili su i lekari. Onda je krenula aritmija, počelo je da me obara. Merili su mi puls, bio je 34. To je već alarm. Onda su krenula ispitivanja i na kraju koronarografija. Sat i po je to trajalo. Profesor je hteo da mi namesti stent kako treba, majstorski ga je postavio kao Ajfelovu kulu. Ali dobro, 20 godina je prošlo od operacije, mora remont.

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

Da li je bolelo? Je li to invazivna metoda kad se stent stavlja?

- Jeste invazivno, ali nije strašno. Ne može da ne boli, ali izdrživo je. Nisam se uplašila, jer sam znala ko me operiše. Čovek je 31 godinu u tom poslu i najbolji je. Cela ekipa na Institutu Dedinje je neverovatna. Kako trče oko pacijenata, to ne postoji nigde. Hvala im svima.

Šta sada sa poslom?

- Nemam ideju, pravo da ti kažem. Mislim da je vreme da povučem ručnu. Ne mora tri puta da me klepi po ušima da bih se opametila. To su opomene. Stent može da traje kratko, može deset godina, zavisi. Mene je doktor sredio pre 20 godina, malo li je. Nemam plan. Mislim da ću da se posvetim sebi. Radila sam od malih nogu. Nisam halapljiva. Hvala Bogu, imamo za pristojan život, sinovi rade, svako ima svoju priču. Ja sad mogu malo da uživam. Ne mogu da ležim i ne radim ništa, to bi me ubilo. Ali nešto lagano, neku obavezu da imam. Kafana sigurno više ne. To je najteže što sam mogla da izaberem, ali me je ispunjavalo. Možda bi bilo drugačije da sam nešto drugo radila. Nešto sitno da imam obavezu!

Hoćeš li snimati nešto?

- Preslušavala sam stare pesme i shvatila koliko dobrih stvari imam. Na svakom albumu imam po devet i sve su dobre, a neke su ostale nepravedno zapostavljene. Možda ću presnimiti po jednu pesmu sa svakog albuma, one koje su nepravedno zapostavljene. Teško je danas naći pesmu kakvu ja hoću. Ja sam narodnjak i ne bih eksperimentisala.

Zorica Marković Foto: Printscreen YouTube

Koncert?

- Nemam volju. Iskreno. Pričaju da nemam m**a, ma važi. Kad je trebalo, kada sam pobedila na Mesamu sa pesmom "Mirno spavaj, nano" radila sam „Dom sindikata“ po sedam dana zaredom. Neka sada mlađi pune hale i neka se dokazuju. Možda mi dune, ali sada nemam želju, ni volju. Nudili su mi, ali nemam volju. Čast velikim zvezdama, ali svi ovi što se ku**e i rade koncerte… U ovim vremenima nemam tu energiju. Prvo da stanem na noge potpuno, pa ćemo lako. Ne znam možda mi nešto dune. Treba da prođe vreme, slušam svoj organizam i savete lekara.

Jesi li se udala?

- Ma kako da nisam, evo ga majmun leži pored mene. Odmah sam zvala Eru kada su mi dali telefon. On je genije, suze su mi pošle na oči. Najgore je da me je zvala drugarica iz Australije da me pita: "Pa što meni ne reče?". Kad su krenule priče da sam na samrti, u kritičnom stanju, čak da sam umrla – samo je rekao: dosta gluposti. Zna šta je istina.

Foto: Ana Paunković

Ko te je zvao od kolega?

- Zvali su mnogi, baš sam se iznenadila. Muzičari, ljudi koji su radili sa mnom. Zlata, Vesna, Zorica, Kemiš. Lepo je to. Ali ima i zlih komentara, ne mogu da verujem koliko smo postali loši.

Vraćaš li se u rijaliti?

- Ne znam. Nije do mene. Poslala sam produkciji sve papire, otpuste, liste. Moram striktno da se držim saveta lekara.

