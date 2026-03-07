Slušaj vest

Pevačica Barbara Bobak osudila je kolegu Marka Gačića, koji je prevario suprugu, takođe pevačicu Gogu Gačić. Pevač je u jeku razvoda održao konferenciju za medije na kojoj je priznao da ga je žena uhvatila u prevari.

Za Barbaru Bobak njegov potez je neoprostiv, a dok je komentarisala ovu aktuelnu temu bila je poprilično oštra.

Neoprostivo

- Uvek muškarci prave gluposti. Žao mi je što je ona to preživela i bilo ko ko doživi to od svog partnera, još kad rodiš čoveku decu, a tako ti vrati. Stvarno mi je krivo. To je neoprostivo - rekla je Barbara za Telegraf.

Goga je nakon razvoda ostala da živi u kući svekra i svekrve, te je Barbara i to prokomentarisala.

Foto: Petar Aleksić

- Ma ja bih mu uzela kuću i kola i skinula bih mu kožu s leđa i cipele i čarape sa nogu. Izbacila bih ga golog i bosog napolje - poručila je Barbara.

Podsetimo, u javnosti se spekulisalo da je Gačić varao sa koleginicom Ninom Vlajković, ali je on to demantovao. Poručio je da je ona dosta mlađa od njega i da ih jedino povezuje duet koji su snimili.

Demantovao vezu s koleginicom

- Kad pričamo o koleginici Nini Vlajković, nije mi prijatno da čitam takve informacije. Sa Ninom nisam nikada ništa ni imao. Mislim da to i Goga zna. Ona ne znam ni da li ima 18 godina. To je dete koje je pretalentovano, a osetio sam potrebu i želju da joj pomognem i izađem u susret za taj duet. Žao mi je što je iz svega izašlo nešto što nije trebalo da izađe i to hoću da demantujem. Da se nisam zaljubio verovatno ne bi ni došlo do prevare. Ne bih o tome sad u svakom slučaju previše. Imamo milion i jednu priču koju treba da ispričamo. Svakako moram da kažem da nije bilo bilo kakve paralelne veze.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ko je devojka s kojom je ušao u vezu tokom braka i u koju je, kako je rekao zaljubljen, nije želeo da otkrije.

- Kada je reč o prevari, da je to prevara samo zato što smo i dalje živeli zajedno. Kad smo došli do toga da je ja prevarim, mi već tada nismo bili zajedno. Greška je samo možda što se taj odnos nije završio na vreme, odnosno kad je trebalo. Možda zbog dece, to je greška možda. Sada shvatam da i deca ne treba da gledaju roditelje koji nisu u najboljim odnosima. Nismo se mi svađali, samo smo se udaljili. I ta deca treba sutra da izaberu partnera i znaju šta je porodica - pričao je pevač za medije.