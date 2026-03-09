Slušaj vest

Kada se danas govori o velikim glasovima regionalne muzičke scene, ime Andreana Čekić nezaobilazno je. Ipak, njen put ka slavi počeo je mnogo ranije još na prvoj audiciji popularnog takmičenja Zvezde Granda 2010. godine.

Andreana Čekić na audiciji za Zvezde Granda Izvor: TikTok

Sve po redu

Već tada bilo je jasno da se na sceni pojavila pevačica izuzetnog vokala i harizme. Na audiciji je izvela veliki hit "Ja ću prva", koji u originalu peva Svetlana Ceca Ražnatović. Njena interpretacija bila je toliko upečatljiva da je odmah osvojila simpatije stručnog žirija, ali i svih prisutnih u sali.

Andreanin snažan glas, emotivna interpretacija i sigurnost na sceni izdvojili su je među brojnim kandidatima koji su te godine pokušavali da pronađu svoje mesto na muzičkoj sceni. Već na samom početku takmičenja pokazala je da poseduje potencijal za veliku karijeru.

Uvek u žiži

1/5 Vidi galeriju Andreana Čekić u usponu Foto: Kurir, Printscreen, Dušan Petrović

Početak

Kako je takmičenje odmicalo, svaki njen novi nastup donosio je još veći napredak. Iz kruga u krug Andreana je pokazivala sve veću sigurnost, vokalnu zrelost i scensku energiju, potvrđujući da njen uspeh nije slučajnost.

Upravo taj kontinuirani napredak učinio je da publika i žiri u njoj prepoznaju jednu od najupečatljivijih učesnica te sezone. Danas, sa distance od više od decenije, jasno je da je njen nastup na audiciji bio samo prvi korak ka karijeri koja će je svrstati među prepoznatljiva imena domaće muzičke scene.