Slušaj vest

Voditeljka Lea Kiš uskoro će postati baka jer njena ćerka Sara Mia Jokićočekuje prvo dete. Ona ne krije sreću zbog prinove koja uskoro stiže u njihovu porodicu.

Lea je otkrila kako je reagovala kada je saznala da će postati baka, kako Sara podnosi trudnoću i da li je ime za bebu već izabrano.

-Za nekih sedam, osam dana ući će u peti mesec trudnoće. Čeka dečaka, što je za mene posebno lepa vest, s obzirom na to da je Sara jedinica. Sada ću se prvi put susresti sa tim šta znači imati i muško dete, ali ovoga puta u ulozi bake. Venčala se letos, a sada je beba na putu, stvarno mi je puno srce – rekla je Lea.

Najveća životna radost

Kako kaže, za nju je dolazak unuka najveća životna radost.

- To je najviša titula koju žena može da ima. Manje-više karijera, doktorati i magisterijumi – najbolja titula je biti baka– dodala je voditeljka.

Foto: Printscreen Instagram

Lea je otkrila i da li je spremna za najlepšu životnu ulogu.

-Kako da nisam. Jedva čekam, mislim da nema lepših obaveza nego pomoći svojoj ćerki i zetu, posebno kada dođe beba. Pomažem i sada koliko mogu. S obzirom da mi, na žalost, Bog nije dao da imam više dece i da mi je uvek bila želja da imam veliku porodicu, sad je zaista i imam, posebno kad stigne i unuk-istakla je.

Zna se ime

Budući roditelji su već smislili ime za bebu, ali Lea nije želela da otkriva detalje.

- Jesu, ali to je tajna. Sara i njen suprug Branko su smislili. Znam ime, biće vrlo karakteristično i radujem se tome, ali ne smem da otkrijem. Dopada mi se ime, na slovo L je-izjavila je Lea i priznala kako je njen suprug reagovao na vest da će uskoro da postane deda:

- Oduševljen je, spremamo se u punom intenzitetu da postanemo baba i deda. Već planiramo kako ćemo da organizujemo leto, jer je, Bože zdravlja, u avgustu termin i gledamo sve što možemo privedemo kraju da sačekamo spremni.

Foto: Printscreen

Vest da će postati baka veoma ju je obradovala, a Lea priznaje da nije mogla da sakrije emocije kada joj je ćerka saopštila da je trudna.

- Bilo je i suza i emocija. To je tako čudan i neverovatan osećaj, pomešan srećom i brigom jer ste mama i znate kako će da podnese i kako će sve da izgleda. Bilo je emotivno pri njenom saopštavanju da je u drugom stanju. Ja sam bila zadužena i kad se pol bebe otkrivao, jedina sam znala informaciju. Pravili smo te dve fešte i bilo je suza na oba događaja-izjavila je Lea.

Aktivna trudnica

Na pitanje da li se već sprema proslava povodom dolaska naslednice, odgovorila je:

-Nismo ništa planirali. Planiramo samo da sve bude mirno. Sara, hvala Bogu, još uvek radi i ja mislim da će raditi.I ja sam u periodu kada sam bila u drugom stanju sa njom radila skoro do osmog meseca trudnoće. Bitno je da se ona dobro oseća, a sve ostalo, samo da je živo i zdravo i kad se rodi, onda ćemo o tome da razmišljamo.

Iako je presrećna zbog prinove, Lea kaže da svojoj ćerki ne deli mnogo saveta.

–Sve je toliko drugačije da je uopšte ne savetujem. Sve što smo mi znali o trudnoći, to sada ništa ne važi. Tako da je sad samo osluškujem, dajem joj moralnu podršku i svaku moguću podršku, jer su padovi i promene raspoložene normalne kada ste u drugom stanju. Tako da ne dajem nikakve savete, osim budi opuštena, raduj se. Ovo je najlepši deo i najlepši period života jedne žene kada čeka bebu. Apsolutno se ne mešam, ali sam tu da sve pomognem– rekla je Lea.

Sara Mia Jokić sa mužem Foto: Printscreen/Instagram

Zadovoljna zetom

Voditeljka ne krije da je veoma zadovoljna zetom.

- Fantastičan momak. Ovan je u horoskopu, u znaku kao i ja, tako da se sjajno slažemo. Branko je inače pilot, jedan zdrav, prav momak i što je najvažnije Sara i on se mnogo vole. Sve ostalo je suvišno da vam kažem-istakla je Lea.

Kurir/Grandonline