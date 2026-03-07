Sada se Luna, nikad srećnija oglasila i pokazala da su na aerodromu i da čekaju da polete ka Srbiji. Kako se može videti, oni su smešteni u deo za putnike koji lete biznis klasom.

Prošli kroz agoniju

- Jesam malo uplašena, jer su mi deca u Srbiji, nemam uopšte predstavu kada ćemo se vratiti kući, pa me sve to malo brine. Nema potrebe da paničim, jer time ništa neću dobiti. -Naravno da se potresam, jer sam na drugom kraju sveta, daleko sam od svega svog. Pratimo svaku informaciju iz minuta u minut, nije naivno, u pitanju je rat, ljudi odlaze, deca gube živote, mene to jako uznemirava. Mi smo trenutno na sigurnom, ali ne znači da sutra već ne može da se promeni situacija. Želimo da podignemo svest među ljudima, da uopšte nije bezazleno ovo što se dešava - rekla je ona za Blic.