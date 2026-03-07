Slušaj vest

Pevač Mladen Rosić, član "Dijamanti bend" ostao je zaprepašćen gestom Vlada Georgieva i to na početku svoje karijere.

Naime, on je nedavno ispričao kako ga je Georgiev u najmanju ruku šokirao u jednom takmičenju.

Mladena je u takmičenju "Prvi Glas Srbije", gde se prvi put javno predstavio publici, Georgiev dao bakšiš i to 5.000 dinara.

Kako je pobrao sve simpatije zbog svoje spontanosti, ali i pevao narodnjake koji Georgiev posebno voli, pevač se "otvorio".

Dok je Rosić pevao Šabana, Ilića i ostale narodnjake, Vlado je iz džepa izvadio novčanicu i pozvao pomoćnika da "časti muziku".

I ne, ovo nije bio samo šou za kamere, jer je Georgiev novac ostavio Rosiću, što je pevač nedavno potvrdio.

- Da odvedeš devojku na piće - rekao mu je Georgiev.

Mladen Rosić o neverstvu

Pevač benda "Dijamant", Mladen Rosić (34), govorio je o situaciji kada je bio neveran svojoj partnerki.

Kako je tada Mladen istakao, bio je mnogo mlad i nije želeo da propušta prilike koje su mu se nudile, pa i ako je tada bio u vezi. Danas te stvari sebi ne bi dozvolio da mu se dese.

- Kada sam bio klinac, bio sam mlad, 18,19, 20 godina hteo sam da probam sve. Bio sam u vezi, ali nisam mogao da ostanem kući i sa devojkom da spavam, čekam da ona zaspi i onda idem dalje, to je normalno, kao svi ostali mladi momci što rade. Treba da se iživiš dok si mlad i onda kada dođe prava ljubav i željan da se smiriš i da nemaš problema u braku", istakao je Mladen, pa otkrio da li mu je to imponovalo.

"Jeste, klinac sam i ne razmišljam, tada mi je to prijalo, mislio sam da je to kul, da je ekstra, ali kada sam odrastao video sam da je to loše. Svaki momak to radi dok je mlad", pričao je Mladen.