Zvezdan je tada imao 21 godinu, a osuđen je na 10 godina zatvora koje je služio u zatvoru u Valjevu. Tada su su žalbe beogradskog Okružnog tužioca, Zorana Slavnića i Zvezdanovog advokata Branislava Tapuškovića odbačene kao neosnovane.

Zvezdan Slavnić mnogima je poznat i po njegovom kriminalnom dosijeu i ubistvu Olivera Jovanovića zbog kojeg je osuđen na devet godina zatvora.

Zvezdan je svojevremeno u rijalitiju progovorio o zločinu i objasnio da pokojna Ksenija Pajčin, i njegova bivša devojka, nije ni na koji način povezana sa ubistvom ispred dorćolskog kluba, a kasnije se ispostavilo da je glumica Katarina Radivojević bila svedok.

- Ksenija Pajčin jeste bila moja najveća dečačka ljubav, ja sam imao 17, a ona 16 godina. Negde godinu i po dana smo baš bili zajedno, posle se to razvlačilo - ispričao je mlađi Slavnić u rijaliti programu "Zadruga", negirajući da je do svađe došlo zbog nje.

- Osuđen sam na 10 godina zbog ubistva, nedozvoljenog nošenja oružja i lakih telesnih povreda. Desilo se, kao prvo, velika tragedija. To je bila diskoteka. Ne bih želeo da ulazim u neke sitnice i da porodica pokojnog i moja porodica ponovo prolaze kroz to. Jednostavno, desila se tragedija. To mogu da kažem što se tiče toga. Ništa to ne umanjuje moju krivicu, kajem se zbog toga jer taj momak nije trebalo ni da bude povređen, a kamoli ubijen - rekao je Slavnić, pa nastavio:

- Ja sam tada imao 21 godinu. Mi smo tu stalno izlazili, tada se taj klub zvao „Četiri sobe“. Imali smo naš separe, došlo je do nekih čarki, izašli smo napolje i desilo se šta se desilo. Mogu da potvrdim da Ksenija Pajčin te večeri nije bila tu, ništa se zbog nje nije desilo. Momke sa kojima sam ušao u konflikt sam upoznao te večeri. Bila je prisutna i Katarina Radivojević, ona je bila sa drugim društvom, u tom društvu gde je bio i pokojni mladić - objasnio je.

Zoran Moka Slavnić

Iako je Zvezdan Slavnić odslužio kaznu, griža savesti pratiće ga do kraja života, kako je nedavno priznao za medije.

- Taj dečko to nije zaslušio. Našao se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Nije moglo da se spreči, ja sam duboko zagazio u to. Moglo je samo meni nešto da se desi, pa se ne bi njemu dogodilo, što bi bilo fer - iskren je bio nedavno Slavnić u emisiji "ShowBliz" na Hajpu.