Kantautor Vlado Georgiev je pre mnogo godina bio blizak sa pevačem Rođom Raičevićem, kog se sad prisetio sa setom. Rođa nas je napustio 2001. godine u 44. godini života, a Vlada se dotakao i tvrdnje o čuvenoj "aferi Raičevićeva sveska".

Vlado Georgiev je odlučio da prokomentariše tvrdnje da je nakon smrti kolege ukrao navodnu svesku sa njegovim pesmama.

- Dobro, 'ajde da jednom stavimo tačku više na tu priču. Prvo, nikad nije postojala nikakva sveska. Drugo, to je izmislio tabloid svojevremeno, kada smo se mi jako svađali. Rođa nije pisao pesme i to znaju svi. Rođi je karijeru napravio Braja, pisao mu je čitav prvi album, zatim je Rođa eksperimentisao sa drugim autorima, a Rođa nikada nije imao nikakvu svesku. Znači, nikada. Čak je priznao novinar koji je pustio tu priču... On nije čak ni rekao da sam to ja. Rekao je na sudu da je to njegov bliski prijatelj komšija. A on i Knez su bili prve komšije. To tek nema veze sa životom! - rekao je Vlado.

- Priča o svesci je toliko, kako da kažem... Kad vidim da to nekoga zabavlja kažem: "Okej, žao mi te je, šta da ti radim?". Znači ono, Gospode pomozi ovom čeljadu. Nažalost, Rođa je preminuo, ja sam imao još nekoliko divnih pesama za njega. I jednostavno sam samo saznao da je preminuo i... Te pesme nisam nikome ni pomislio više da dam, niti bih ja snimio, jednostavno to je ostalo u ladici. I te pesme koje sam bio namenio njemu nisam dao nikom. Meni je dovoljno teško zbog toga i nekako osećam da ne bi ni trebalo da dam te pesme - dodao je Georgiev.

Georgiev o Oliveru: "Bili smo fenomenalni prijatelji"

Vlado je, podsetimo, progovorio i o odnosu sa pokojnim Oliverom Dragojevićem.

- Da se ne bi lagali, Oliver je bio veliko ime u bivšoj Jugoslaviji. Tokom mog odrastanja on je jednostavno kako ti kažem, kao i Oliver Mandić obeležavao put na domaćoj sceni, a da nisu bili onako broj jedan po svaku cenu. Nisu trčali za hitovima po svaku cenu već su imali neku svoju interpretaciju. Konkretno, Oliver Dragojević je bio možda najizuzetniji interpretator. On nije bio autor, ni kompozitor, ali je bio toliko autentičan, snažan interpretator, da je jednostavno bio potpuno jedinstven u svemu u tome. I onda, mi koji smo odrastali na tome, jednostavno smo morali to ili da zavolimo ili da ne zavolimo. A u međuvremenu Oliver i ja smo postali prijatelji. Fenomenalni prijatelji, čak smo i držali koncerte zajedno i čuli se telefonom, bukvalno sve do pred njegovu smrt - istakao je Vlado.

kurir.rs/telegraf