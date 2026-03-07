Slušaj vest

Bogdanа Ražnatović, supruga boksera Veljko Ražnatović i snaja pevačice Svetlana Ceca Ražnatović, primećena je noćas na beogradskom aerodromu dok je sa sinovima krenula na let za Moskvu.

Naime, Veljko već izvesno vreme boravi u Rusiji zbog poslovnih obaveza, a Bogdana je sada odlučila da mu se pridruži zajedno sa njihovim naslednicima. Mediji su je fotografisali na aerodromu u trenutku kada se sa decom ukrcavala na let za rusku prestonicu, gde će se porodica ponovo okupiti.

S njom će putovati i sinovi Isaija, Krstan i Veljko,a dok je Bogdana gurala kolica sa najmlađim naslednikom, društvo joj je pravila sestra Nataša Rodić, koja ju je pratila i pomagала oko dece na aerodromu.

Na aerodrom ih je sve dovezao vozač, a Bogdana u opuštenom izdanju i bez trunke šminke na znatiželjne poglede okoline nije mnogo pažnje obraćala.

Ima podršku porodice

Podsetimo, Veljko se u Moskvu preselio kako bi se nakon povrede posvetio treninzima i karijeri. On na svojim mrežama redovno deli snimke sa treninga i pokazuje kako napreduje.

On ima potpunu podršku porodice, a Ceca je o tome govorila nedavno.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je tada Ceca za "Telegraf" i rekla da i dalje ne zna koliko će se zadržati u Rusiji.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni.