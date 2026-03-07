Slušaj vest

Nekadašnja zadrugarka Slađana Lazić, poznata i kao Slađa Poršelina, trenutno boravi u stanu vrednom čak 300.000 evra, u jednom luks naselju u Beogradu.

Nalazi se na 18. spratu, a otvorivši vrata istog za jedne medije Slađa je napomenula da nije vična kućnim poslovima.

1/11 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Pritnsceen, Printscreen

- Ljudi moraju da shvate jednu stvar, da ja trošim i uživam, a svaka moja izjava napravi skandal i podigne šer na maksimum. Moja plata, odmah da razgraničimo, nije 30 ili 40 hiljada evra; ja manje zarađujem, ali nečija sigurno jeste. Tako da, ako sednem sa nekim i taj neko se ponudi da plati, onda mogu da kažem da potrošim i više od hiljadu evra dnevno. Trošim ja mnogo, ali sama i zarađujem. Nikome ne uzimam, niti otimam - istakla je ona, pa se i detaljnije osvrnula na svoju izjavu da "(tuđih) 1.000 evra potroši za jedan dan".

- Izjava da trošim 1.000 evra dnevno postigla je ono što sam želela. Meni nije jasno da sam ja kraljica šera, a van rijalitija sam. Mene tamo pominju, ja bih svima preporučila da odu i da rade i zarade, a ne da pričaju o meni. Slagala bih ako bih rekla da mene zanima dečko koji prosečno zarađuje. Hoću da neko bude imućan i ne volim kada mi neko dođe i pita me šta bih da mi pokloni za Osmi mart. Uvek kažem da mi treba ljubičasti euro blok. Ko razume, shvatiće na šta sam mislila - kazala je Poršelina.

O Takiju

Potom, otkrila je i detalje "rata" sa Radomirom Takijem Marinkovićem, ocem Maje Marinković, te priznala da od njega dobija pretnje.

- Taki i Maja Marinković bi se j****i za jedan evro. Taj čovek meni preti kako bi zaštitio ćerku, a ne zna da ja znam iz koje je repe izašao, da tako kažem. Bila sam kod tih ljudi u kući, znam šta se sve dešavalo u njihovim životima, tako da im je bolje da me ne diraju. Kad sam se družila sa Majom, Taki i ona bi da im sve drugi učine za reklamu, za to da dobiju i smeštaj na letovanju besplatno, čak i ako je negde na brdu, a ja to nisam mogla. Meni je bitno da idem negde gde je ekskluzivno sve, na manje i ne pristajem, jer nisam rođena kao bednik. Inače, jeste tačno da je Maja bila sa Desingericom, bez obzira na to šta se tu krije i dešava - tvrdila je Slađana.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir TV, Petar Aleksić, Printscreen

Po pitanju kućnih poslova poručuje - da nisu svi za sve. Njoj, tako, kuću sređuje spremačica.

- Čišćenje ne dolazi u obzir. Meni je bitno da mogu sa aparata i na dugme da spremim kafu. Bitna mi je mašina za stvari, sudove i tako dalje. Ali što se tiče krpe, nikako to. Smatram da nismo svi za sve; ja ne mogu da budem dobra riba i da sređujem kuću. Mora da se postigne sve. Juče sam naručila jagode, na početku marta i, sve mi se donosi. Sve poručujem i stiže mi na kućnu adresu i moj prelepi 18 sprat. Skoro sam se sa jednim dečkom posvađala, jer sam rekla da neću da idem u market po namirnice. Ne idem po marketima, ne može niko da me vidi na takvim mestima, ali može u tržnim centrima - zaključila je onda ona.

Kurir.rs/ Blic