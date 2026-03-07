Slušaj vest

Pevačica Šemsa Suljaković, doživela je izuzetno stresan trenutak tokom nedavnog koncerta kada je isti morala da prekine.

Naime, nastup je hitno prekinula zbog zdravstvenog problema jedne devojke u publici.

Kako je ispričala u ekskluzivnom intervjuu za ATV, tokom nastupa primetila je komešanje među publikom i brzo uvidela da se jedna devojka ne oseća dobro i da je izgubila svest.

Bez razmišljanja, odmah je odlučila da prekine koncert kako bi joj se pružila pomoć.

- U tom trenutku nisam mogla da nastavim da pevam. Videla sam da je neko u ozbiljnoj opasnosti i jednostavno sam morala da stanem - rekla je Šemsa Suljaković.

Prisutni su brzo reagovali, hitna pomoć je pozvana, a organizatori i publika su napravili prostor kako bi se devojci pružila neophodna pomoć. Situacija je, kako pevačica priznaje, bila veoma emotivna i zastrašujuća.

- To je bio pravi pakao za mene. Kada vidite da se nekome nešto dešava pred očima, a vi ste na bini, osećate ogromnu odgovornost - dodala je.

Devojka je ubrzo došla sebi, dobila vodu i podršku od prisutnih, a Šemsa je nakon toga nastavila koncert, zahvalna što je sve prošlo bez ozbiljnijih posledica.

- Najvažnije mi je bilo da bude dobro. Publika je bila divna i svi su razumeli situaciju. Bez obzira na prekid, atmosfera je ostala pozitivna jer smo svi bili svesni da zdravlje dolazi na prvom mestu - rekla je pevačica.

Ovaj incident podsetio je Šemsu koliko je važna sigurnost publike tokom koncerata.

- Mi smo tu zbog publike i bez njih nema ni nas. Zato uvek vodim računa da se ljudi osećaju sigurno - naglasila je.

Otvorila dušu nedavno

Šemsa Suljaković uživa u restoranu obučena diskutabilno Foto: Damir Dervišagić

- U ratu sam dva brata izgubila, brata od strica u Brčkom. Mnogo mi je teško da o tome pričam… Sin mi je isto bio ranjen, ali slučajno. Neki zalutali metak ga je pogodio i prošao mu kroz glavnu arteriju. Moj sin jedinac, nije mi bilo nimalo lako. Eto, hvala Bogu, dočekala sam unučad i snaju, koja je divna - rekla je pevačica jednom prilikom za medije.

Suljakovićeva je jednom prilikom istakla da se sada više posvetila porodici i unucima te da ne snima tako često, ali da niko od njenih naslednika nije nasledio njen talenat za muziku. Međutim, kaže da su joj unuci ponosni što mogu da kažu da im je baka Šemša Suljaković.

Takođe, u medijima se pisalo da je Šemsa u jednom periodu života napustila sina i dala ga na čuvanje, a o tome nikada nije želela da govori u javnosti.