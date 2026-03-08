Slušaj vest

Kada su u pitanju verski praznici i post, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović poznata je po tome što se trudi da ispoštuje tradiciju i običaje. Tokom dana posta vodi računa o tome šta se nalazi na njenoj trpezi, pa bira jednostavna, ali ukusna posna jela.

Jedno od jela koje često jede jeste pita sa šampinjonima. Ovaj specijalitet je idealan za dane posta jer je lagan i veoma ukusan, a pritom se priprema brzo i bez komplikacija. Takođe, divan je za nedeljni doručak ili večeru.

Ceca je otkrila da uz ovaj obrok voli da popije i čašu svežeg soka od paradajza, što dodatno doprinosi zdravoj i osvežavajućoj ishrani tokom posta.

Cecin recept za pitu sa šampinjonima

Sastojci:

500 g kora za pitu

500 g šampinjona

2 manja praziluka

1 dl ulja

1 čaša kisele vode

1 prašak za pecivo

mešavina začina, biber, so

Priprema:

Praziluk sitno iseckajte i dinstajte na ulju dok ne omekša. Dodajte naseckane šampinjone i nastavite da dinstate dok tečnost ne ispari. Posolite, pobiberite i dodajte mešavinu začina po ukusu. Kore podelite na tri dela. Prve dve premažite mešavinom ulja i kisele vode, a na treću dodajte pripremljeni nadev. Urolajte pitu i poređajte je u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C dok kora ne dobije zlatno-smeđu boju.

"Ne trudim se da budem dobra u kuhinji"

Ceca je jednom prilikom priznala da iako je veliki domaćin, uloga kuvarice joj ne leži, te da te poslove prepušta ljudima koji su stručniji od nje u tome.

- Ja se uopšte ni ne trudim da se snađem u kuhinji. Ne uživam u tome. Nisam jedna od onih žena koja će se lažno predstavljati da su sjajne kuvarice. Nisam nikakva kuvarica, ali sam zato sjajna domaćica. Kad god da dođu kod mene gosti, oni su dobro posluženi, ugošćeni i stojim iza toga što govorim - iskreno je rekla jednom pevačica.

Ceca iskreno o deci

Ona kaže da ima blizak odnos sa svojim naslednicima i da je srećna jer su izrasli u samostalne i srećne ljude, ali da su karakterno potpuno različiti.

- Veljko više zove. On zove 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže on me zove i peva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila poslednji put u Beogradu: reci mi da to nije Veljko kada mi je zvonio telefon. Ja kažem, da Veljko je i ja se javljam. Ona mu kaže: šta bre hoćeš više, ostavi me razgovaram sa svojom majkom. Imam blizak odnos sa oboje, oni su tipski drugačiji i drugačije pokazuju emocije i imaju reakcije, dijametralno su suprotni. Sa njim se čujem sto puta dnevno i kada zna da nisam u prilici da se javim, on zaboravi. Desi se da zove, ja kažem: Veljko, Zvezde Granda, a on: izvini, izvini zaboravio sam, prepričava samo jednu od situacije kroz osmeh Ceca.

