Naša influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, izgovorila je sudbonosno "da" golmanu Eloju Rumu krajem februara na intimnoj ceremoniji u Americi. Ležerni stil i nesvakidašnji izbor odeće izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, a Zorana je sad otkrila da li je zadržala srpsko prezime.

Zorannah je na društvenim mrežama promenila šta joj piše u opisu, što se i te kako komentariše na Iksu (Tviteru) i Instagramu.

Ona je, po svemu sudeći, uzela prezime muža, pa joj na Instagramu sad piše Zo Rum.

Zorannah ima novo prezime

Umesto klasične venčanice, Zorana je nosila sako-haljinu i crvene lakovane čizme, dok je mladoženja bio u širokim pantalonama, beloj majici i patikama. Oboje su nosili naočare za sunce, što je dodatno naglasilo njihov ležerni pristup. Fotografije sa ceremonije podelila je na Instagramu, gde su izazvale lavinu komentara.

- Da vas malo edukujem što se tiče venčanja u Americi za sve zbunjene našim autfitima. Prvi korak je da se parkirate u garažu kroz koju ulazite kroz supermarket. Ovo je bilo nakon 'ceremonije', kada smo išli nazad u kola. Devedeset odsto ljudi koji prave velika venčanja pre istog moraju da odu u ovu istu ustanovu, uzmu dozvolu za venčanje i tu, nakon par dana, potpišu da su legalno venčani - napisala je Zorana na Instagramu.

"Znam da su svi očekivali venčanicu"

Zorannah je istakla da se procedura odvija u prostoriji sa šalterima, gde se predaje dozvola za venčanje, a sama ceremonija traje svega nekoliko minuta.

- Za sve koji su očekivali venčanicu, helikopter i Nućija da peva 'u krilu pomeranac na vratu lanac', nije bio momenat za to u ovim uslovima. Da li ćete ikada dobiti taj kontent? Verovatno ne iz mnogo razloga - zaključila je influenserka.

Eloj Rum je golman američkog kluba Columbus Crew, rođen u Holandiji, a poreklom sa ostrva Kuraso u Karipskom moru. Iza sebe ima brak i ćerku, a na društvenim mrežama prati ga skoro 100 hiljada ljudi.

