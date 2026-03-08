IME SKRATILA NA DVA SLOVA, PREZIME NA TRI! Evo kako se zove Zorannah nakon udaje
Naša influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, izgovorila je sudbonosno "da" golmanu Eloju Rumu krajem februara na intimnoj ceremoniji u Americi. Ležerni stil i nesvakidašnji izbor odeće izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, a Zorana je sad otkrila da li je zadržala srpsko prezime.
Zorannah je na društvenim mrežama promenila šta joj piše u opisu, što se i te kako komentariše na Iksu (Tviteru) i Instagramu.
Ona je, po svemu sudeći, uzela prezime muža, pa joj na Instagramu sad piše Zo Rum.
Zorannah ima novo prezime
Umesto klasične venčanice, Zorana je nosila sako-haljinu i crvene lakovane čizme, dok je mladoženja bio u širokim pantalonama, beloj majici i patikama. Oboje su nosili naočare za sunce, što je dodatno naglasilo njihov ležerni pristup. Fotografije sa ceremonije podelila je na Instagramu, gde su izazvale lavinu komentara.
- Da vas malo edukujem što se tiče venčanja u Americi za sve zbunjene našim autfitima. Prvi korak je da se parkirate u garažu kroz koju ulazite kroz supermarket. Ovo je bilo nakon 'ceremonije', kada smo išli nazad u kola. Devedeset odsto ljudi koji prave velika venčanja pre istog moraju da odu u ovu istu ustanovu, uzmu dozvolu za venčanje i tu, nakon par dana, potpišu da su legalno venčani - napisala je Zorana na Instagramu.
"Znam da su svi očekivali venčanicu"
Zorannah je istakla da se procedura odvija u prostoriji sa šalterima, gde se predaje dozvola za venčanje, a sama ceremonija traje svega nekoliko minuta.
- Za sve koji su očekivali venčanicu, helikopter i Nućija da peva 'u krilu pomeranac na vratu lanac', nije bio momenat za to u ovim uslovima. Da li ćete ikada dobiti taj kontent? Verovatno ne iz mnogo razloga - zaključila je influenserka.
Eloj Rum je golman američkog kluba Columbus Crew, rođen u Holandiji, a poreklom sa ostrva Kuraso u Karipskom moru. Iza sebe ima brak i ćerku, a na društvenim mrežama prati ga skoro 100 hiljada ljudi.
Pogledajte dodatni snimak: