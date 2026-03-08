Slušaj vest

U dokumentarnom filmu o Saši Popoviću, koji je Grand produkcija snimila njemu u čast, o njegovoj veri i porodičnim vrednostima govorio je protojerej Predrag Timotijević, starešina crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi.

Saša Popović, inače, potiče iz svešteničke porodice.

Protojerej je istakao koliko je Saša bio posvećen veri, ali i kakav je bio domaćin.

-Kao srpski domaćin je bio jako gostoljubiv i tradicionalan. Slavio je slavu, vrlo retku slavu Svetog Tri jerarha. Ja ne znam da li još koja porodica u Srbiji slavi tu slavu. Znao je, ne samo da prereže kolač, nego je sa svojom Suzanom dolazio i u crkvu-rekao je protojerej Predrag Timotijević.

Popović živeo sa velikom tugom

Dokumentarac snimljen o Saši Popoviću mnoge je naveo na suze, a posebno emotivan trenutak bio je kada je govorila njegova rođena sestra Nevena.

Pored detalja iz njegovog detinjstva koje je otkrila, Nevena je otkrila i bol koju je Saša nosio u sebi.

- Govorio je: „Mene nemojte dirati, ostavite me, ja imam svoj put svoj pravac i ja ću ostati do kraja“, i ostao je. Kako mu je bilo žao što nije uspeo da ga njegov tata čuje onako u pravom smislu. Šta da radimo, tako je - rekla je Sašina sestra.

