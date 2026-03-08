Slušaj vest

Pevačica Šemsa Suljaković tokom 2008. godine doživela je infakrt dok je bila u Australiji, a ona se sada prisetila tih detalja.

"To je posledica bolnih i neželjenih trenutaka. Infarkt sam dobila u Australiji. Dalekoj, predalekoj od moje porodice. Bog dragi je dao da se tu slučajno zadesio najbolji kardiolog klinike. Snimio je celi zahvat premoštavanja sa stentom i dao mi snimak na CD-u, da imam. Priuštili su mi apartman s prekrasnim pogledom, puštali na razglas moje pesme, govoreći da je u njihovoj klinici operisana bh. muzička zvezda. Eto, samo dragi Bog može sve to tako posložiti" kazala je Šemsa, a onda se osvrnula na novi pravac u muzičkoj sceni.

"Sve se poremetilo, pa i ovaj posao. Kome pevati? Sada su se uverili i muzičari i pevači kako ništa brže ne može da propadne kao uspeh. Ne kažem da sam i ja svu svoju dobit ulagala pametno, ali sam sebe obezbedila i mogu da uživam. Šta očekuje mlađa generacija? Ima ih kao žutih mrava. Kome svi oni da pevaju?" iskreno je zaključila pevačica.

Prekinula koncert

Pevačica Šemsa Suljaković, doživela je izuzetno stresan trenutak tokom nedavnog koncerta kada je isti morala da prekine.

Naime, nastup je hitno prekinula zbog zdravstvenog problema jedne devojke u publici.

Kako je ispričala u ekskluzivnom intervjuu za ATV, tokom nastupa primetila je komešanje među publikom i brzo uvidela da se jedna devojka ne oseća dobro i da je izgubila svest.

Bez razmišljanja, odmah je odlučila da prekine koncert kako bi joj se pružila pomoć.

- U tom trenutku nisam mogla da nastavim da pevam. Videla sam da je neko u ozbiljnoj opasnosti i jednostavno sam morala da stanem - rekla je Šemsa Suljaković.

